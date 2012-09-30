هشتصد واحد صنفی متخلف در استان مرکزی پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاوشی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون دو هزار و 672 گزارش خبری مبنی بر تخلف واحدهای صنفی استان مرکزی به واحد های بازرسی این سازمان واصل شده که با حضور بازرسان یک هزار و 432 مورد تخلف شناسایی و سه هزار و 523 پرونده در این رابطه تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در این راستا 897 واحد متخلف صنفی بعد از بررسی پرونده آنها در مراجع قضایی پلمپ گردیده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به نظارت بر نانوایی های استان در سال جاری گفت: با نظارت بر یک هزار و 914 نانوایی استان مرکزی 194 پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات استان مرکزی ارجاع شده است.

زاوشی همچنین از کشف یک میلیون و 850 هزار لیتر سوخت قاچاق از ابتدای امسال تا کنون در استان مرکزی خبر داد و افزود: ارزش کل کالاهای قاچاق کشف شده در استان مرکزی طی سال جاری 905 میلیون ریال است.