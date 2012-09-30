کانون شهید رجائی دامغان عنوان برتر کشوری را از آن خود کرد

آمنه مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گروه سرود کانون فرهنگی هنری شهید رجائی دامغان موفق شد در بین 10 استان کشور رتبه برتر را کسب کند.

وی اضافه کرد: این گروه سرود در سه روز و در شهریور ماه گذشته سالجاری در اردوگاه شیخ بهائی اصفهان و در جشنواره رهپویان ولایت موفق به کسب مقام برتر شد.

مردانی خاطر نشان ساخت: این گروه سرود شامل 12 نفر از برادران تحت پوشش این کانون بود که در دو بخش سرود پایه و سرود آزاد شرکت کرده بودند.

مسئول کانون فرهنگی هنری شهید رجائی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان یادآور شد: همچنین در بخش شعر آزاد نیز این کانون در جشنواره رهپویان ولایت حائز رتبه برتر و موفق به دریافت تندیس این جشنواره و لوح تقدیر شد.

مردانی با اشاره به اینکه این گروه سرود نزدیک به شش ماه به صورت مستمر در حال تمرین بوده است، تصریح کرد: این گروه سعی و تلاش دارد تا در جهت برگزاری برنامه های با کیفیت بالاتر گام بردارد.

وی افزود: کانون فرهنگی هنری شهید رجائی 500دانش آموز را از شهرهای دامغان، امیریه و دیباج تحت پوشش دارد که این دانش آموزان در قالب گروه های حافظان نور، کلاس های هنری، آموزش فنی حرفه ای، مقاله نویسی، سرود و تئاتر، انجمن پیروان ولایت و پرورشی فعالیت دارند.

مسئول کانون فرهنگی هنری شهید رجائی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان در پایان گفت: این کانون همچنی در بخش مقالات استان سمنان نیز حائز رتبه برتر شد.