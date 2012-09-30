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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۰

مردانی:

کانون شهید رجائی دامغان عنوان برتر کشوری را از آن خود کرد

کانون شهید رجائی دامغان عنوان برتر کشوری را از آن خود کرد

دامغان-خبرگزاری مهر: مسئول کانون فرهنگی هنری شهید رجائی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان از برتری این کانون در رقابت های سرود جشنواره رهپویان ولایت کشور خبر داد.

آمنه مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گروه سرود کانون فرهنگی هنری شهید رجائی دامغان موفق شد در بین 10 استان کشور رتبه برتر را کسب کند.

وی اضافه کرد: این گروه سرود در سه روز و در شهریور ماه گذشته سالجاری در اردوگاه شیخ بهائی اصفهان و در جشنواره رهپویان ولایت موفق به کسب مقام برتر شد.

مردانی خاطر نشان ساخت: این گروه سرود شامل 12 نفر از برادران تحت پوشش این کانون بود که در دو بخش سرود پایه و سرود آزاد شرکت کرده بودند.

مسئول کانون فرهنگی هنری شهید رجائی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان یادآور شد: همچنین در بخش شعر آزاد نیز این کانون در جشنواره رهپویان ولایت حائز رتبه برتر و موفق به دریافت تندیس این جشنواره و لوح تقدیر شد.

مردانی با اشاره به اینکه این گروه سرود نزدیک به شش ماه به صورت مستمر در حال تمرین بوده است، تصریح کرد: این گروه سعی و تلاش دارد تا در جهت برگزاری برنامه های با کیفیت بالاتر گام بردارد.

وی افزود: کانون فرهنگی هنری شهید رجائی 500دانش آموز را از شهرهای دامغان، امیریه و دیباج تحت پوشش دارد که این دانش آموزان در قالب گروه های حافظان نور، کلاس های هنری، آموزش فنی حرفه ای، مقاله نویسی، سرود و تئاتر، انجمن پیروان ولایت و پرورشی فعالیت دارند.

 مسئول کانون فرهنگی هنری شهید رجائی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان در پایان گفت:  این کانون همچنی در بخش مقالات استان سمنان نیز حائز رتبه برتر شد.

کد مطلب 1708163

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