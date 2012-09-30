حضور بازیکنان سرعتی ایران برای مقابله با تیمهای شرق آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نفرزاده شامگاه پنجشنبه بعد از بازی ایران و ترکمنستان در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل حضور 4 بازیکن سرعتی در ترکیب تیم ایران، گفت: ما برای بازیهای سختی مثل بازی با تیمهایی چون چین، کره جنوبی، چین‌تایپه و ژاپن که تیمهای سرعتی هستند، از بازیکنان سرعتی استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه بازی با استرالیا دیدار سختی برای ما بود و این در حالی است که در برابر ترکمنستان عملکرد منسجم ‌تری داشتیم، اظهار داشت: ترکمنستان تیمی بود که دو ست برابر تیم ملی استرالیا پیروز شد، اما بازیکنان ایران با یک بازی برتر و بهتر، حریف را مغلوب کردند

سرمربی تیم والیبال جوانان ایران از ادامه پیشرفت و بهتر شدن عملکرد تیم در بازیهای بعدی خبر داد و عنوان کرد: در مقابل ترکمنستان بازی بهتری را نسبت به بازی با استرالیا به نمایش گذاشتیم، این مسابقات مرحله به مرحله سخت ‌تر شده و باید خودمان را برای بازی آینده آماده کنیم.

نفرزاده استفاده از بازیکنان ذخیره در برابر تیم ملی جوانان ترکمنستان، ادامه داد: ما 12 بازیکن داریم که به همه آنها در طول رقابتها نیاز داشته و برای اینکه در شرایط بازیها باشند باید به بازی گرفته شوند و در برابر ترکمنستان نیز چند بازیکن ذخیره را که در دیدار با استرالیا از آنها استفاده نکرده بودیم به کار گرفتیم تا آمادگی خود را حفظ کنند.

وی در مورد عملکرد لیبروی تیم ملی و میزان رضایتش از عملکرد این بازیکن نیز، اعلام کرد: لیبروی ما تا کنون بهترین لیبروی رقابتها بوده و در بازی با استرالیا نیز با دریافت 31 توپ که در والیبال بی‌نظیر است بازی خوبی را به نمایش گذاشت.

وی همچنین در رابطه با هم‌ گروهی تیم ملی والیبال جوانان ایران در مرحله بعد با تیمهای چین ‌تایپه و هندوستان نیز، گفت: هر دو تیم در یک سطح بوده اما تفاوت این دو تیم در این است که چین‌تایپه، تیمی است که یک بازی سرعتی - ترکیبی را به اجرا می‌گذارد اما هندیها بیشتر قدرتی - ترکیبی کار می‌کنند.