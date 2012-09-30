زنگ انضباط اجتماعی در پاکدشت به صدا در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت در مراسم نواختن زنگ انضباط اجتماعی، دانش آموزان و فرهنگیان را سرمایه اجتماعی پلیس دانست و ارتباط، اعتماد و مشارکت مابین این اقشار با پلیس را لازمه اقتدار نیروی انتظامی برشمرد.

سرهنگ محمد نیکجو اظهارداشت: شهیدان در زمان خود سهمشان را در ایجاد امنیت ایفا کردند و اما امروز سهم دانش آموزان در امنیت و آرامش، توجه و رعایت هشدارها و توصیه های انتظامی و اجتماعی است.

وی حضور پلیس در مدارس را نشانگر توجه نیروی انتظامی به دانش، آرامش و امنیت قشر دانش آموز و اساتید و مربیان آموزشی عنوان کرد.

در ادامه این مراسم و پس از بازدید دانش ٱموزان از نمایشگاه امنیت اجتماعی برپا شده توسط معاونت اجتماعی، مسئولان حاضر از سایت آموزشی هوشمند و متصل به رایانه مرکز آموزشی بازدید کردند.

در خاتمه مراسم نیز تعدادی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی نمونه دولتی نور با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی از مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰بازدید و آموزش های لازم در خصوص چرخه خبر و مأموریت های پلیس ۱۱۰را از کارشناسان انتظامی فرا گرفتند.

عملیات جدول گذاری معابر شهر فرون آباد آغاز شد

به منظور جمع آوری و هدایت سیلاب های سطحی، عملیات جدول گذاری معابر در شهر فرون آباد آغاز شد.

شهردار فرون آباد با اعلام این خبر افزود: این اقدام با هدف ارتقای سطح کیفی معابر، افزایش خدمات رسانی به شهروندان و بهسازی مناظر شهری انجام شده و تسهیل در تردد و عبور و مرور، ساماندهی و زیباسازی فضای شهری و مناسب سازی پیاده روها و جداول حاشیه خیابان های شهر از دیگر اهداف اجرای این طرح است که در همین راستا، کوچه های امام خمینی (ره)، شهید همت قاسمی و بهشتی از جمله مکان های جدول گذاری شده است.

علی بندعلیان جدول گذاری معابر و خیابان ها را به لحاظ تأثیرگذاری بر فضای ارتباطی شهر، مهم ارزیابی و تصریح کرد: این مسئله مورد توجه و تأکید مجموعه مدیریت شهری بوده و در دستور کار شهرداری قرار دارد.

برپایی مراسم زیارت عاشورا و سخنرانی در شهرداری فرون آباد

مراسم پر فیض زیارت عاشورا و گرامیداشت یاد و خاطره رزمندگان و دلیرمردان هشت سال نبرد حق علیه باطل به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر فرون آباد و با حضور جمعی از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، امام جمعه پاکدشت، فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه، بخشدار مرکزی، رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان، معاون پژوهشی آموزش و پرورش، مسئول بازرسی فرمانداری، مسئول رسیدگی به امور مساجد و فرماندهی بسیج حوزه ادارات شهرستان پاکدشت، شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و پرسنل شهرداری فرون آباد، در محوطه ساختمان شهرداری برگزار شد.

در این مراسم، محمد منصوری وش از ایثارگران و جانبازان هشت سال دفاع مقدس با بیان خاطرات و از جان گذشتگی های همرزمان خود در جنگ تحمیلی پرداخت و اظهار داشت: جنگ با عراق جنگ با یک کشور نبود بلکه ما در مقابل تمامی زورگویان و یاوه گویان و استکبار جهانی مبارزه می کردیم.

رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان شهرستان پاکدشت بیان داشت: بزرگترین سلاح ما همان قدرت ایمان و اخلاصمان بود که در دل تمام رزمندگان ریشه دوانیده بود که در نهایت با همین سلاح توانستیم در نبردی هشت ساله در مقابل رژیم منحوس بعثی و استکبار جهانی مقابله کنیم و برآنها پیروز بشویم.

گفتنی است، در پایان این مراسم از فرزندان شهید شاغل در شهرداری فرون آباد تجلیل به عمل آمد.