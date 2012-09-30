اجرای طرح هوشمندسازی مدارس در دو هزار مدرسه فارس

فرشید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون اجرای طرح هوشمندسازی مدارس در استان فارس افزود: این طرح در پنج مرحله نیمه الکترونیک، الکترونیک، نیمه هوشمند، هوشمند و هوشمند پیشرفته در مدارس اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه بیش از 45 درصد از جمعیت دانش آموزی استان فارس در شیراز است، بیان کرد: در حال حاضر این طرح در دو هزار مدرسه در استان فارس که بیشتر در شهر شیراز است اجرایی شده و در حال پیگیری است.

معاون پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان فارس با بیان اینکه این طرح با جدیت در استان پیگیری می شود، گفت: برای اجرای این طرح در تمام مدارس استان فارس یک دوره چهار ساله در نظر گرفته شده که امیدواریم طرح هوشمندسازی مدارس در آینده در تمام مدارس استان اجرایی شود.

وی ادامه داد: بحث هوشمندسازی مدارس در استان فارس از طریق استانداری و سازمان آموزش و پرورش در حال پیگیری است و از اعتبارات نفت و گاز برای تجهیز مدارس اعتباراتی در نظر گرفته شده است.

قاسمی اظهار داشت: در حال حاضر اولویت برای راه اندازی مدارس هوشمند بر روی مدارس ابتدایی به ویژه پایه ششم است و به صورت ویژه در دست پیگیری است.

وی در خصوص اهداف اجرای این طرح بیان کرد: تلاش برای افزایش دانایی دانش آموزان به منظور رفع نیازهای عصر حاضر، مهیا کردن زمینه کارگروهی و مشارکتی، ایجاد فضای مناسب برای نوآوری و خلاقیت دانش آموزان در یک فضای پژوهش محور، تربیت دانش آموزان نسل دیجیتال متناسب با سرعت تغییرات در زمان، نهادینه کردن آموزش در طول عمر و تلاش برای خودکارسازی سیستمهای مدرسه از اهداف توسعه مدارس هوشمند است.

معاون پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان فارس اظهار داشت: علاوه براین دسترسی به منابع اطلاعاتی تولید دانش در کلاسهای درس، ایجاد عمق بیشتری برای یادگیری و... از دیگر اهداف اجرای این طرح است.