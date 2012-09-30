۹ مهر ۱۳۹۱، ۸:۴۸

افزایش 15 درصدی شهریه مهدهای کودک در فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان فارس از افزایش 15 درصدی شهریه مهدهای کودک در این استان خبر داد.

عبدالحمید کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون وضعیت شهریه مهدکودکها در استان فارس گفت: در سال جاری در جلسه ای که با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد مصوب شد که شهریه مهدکودکها در استان فارس 15 درصد افزایش یابد.

وی افزود: این میزان افزایش در تمام مهدکودکها درج شده و در صورتیکه از مردم شهریه بیشتری اخذ شود والدین می توانند موضوع را گزارش داده تا با افراد خاطی برخورد شود.

مدیرکل بهزیستی استان فارس اظهار داشت: این میزان افزایش به دلیل افزایش نرخ انرژیها، قیمت وسایل و افزایش دستمزد نیروها صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون تعداد مهدکودکها در استان فارس بیان کرد: در حال حاضر یک هزار و 136 مهدکودک در استان فارس وجود دارد که از این تعداد 770 روستا مهد است.

کشاورز ادامه داد: در حال حاضر به تعداد لازم مهدکودک در استان فارس وجود دارد و در این خصوص با مشکلی روبه رو نیستیم. 

