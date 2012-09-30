افزایش 15 درصدی شهریه مهدهای کودک در فارس

عبدالحمید کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون وضعیت شهریه مهدکودکها در استان فارس گفت: در سال جاری در جلسه ای که با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد مصوب شد که شهریه مهدکودکها در استان فارس 15 درصد افزایش یابد.

وی افزود: این میزان افزایش در تمام مهدکودکها درج شده و در صورتیکه از مردم شهریه بیشتری اخذ شود والدین می توانند موضوع را گزارش داده تا با افراد خاطی برخورد شود.

مدیرکل بهزیستی استان فارس اظهار داشت: این میزان افزایش به دلیل افزایش نرخ انرژیها، قیمت وسایل و افزایش دستمزد نیروها صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون تعداد مهدکودکها در استان فارس بیان کرد: در حال حاضر یک هزار و 136 مهدکودک در استان فارس وجود دارد که از این تعداد 770 روستا مهد است.

کشاورز ادامه داد: در حال حاضر به تعداد لازم مهدکودک در استان فارس وجود دارد و در این خصوص با مشکلی روبه رو نیستیم.