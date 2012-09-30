طرح یک سوره، یک سفره در دامغان اجرا می شود

حجت الاسلام جاهد نجفی عمران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای طرح یک سوره، یک سفره در دامغان، اظهار داشت: این طرح با همکاری اتحادیه نانوایان شهرستان دامغان و با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان اجرا خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر اینکه ترویج فرهنگ قرآنی از اهداف مهم اجرای این طرح است، خاطرنشان کرد: این طرح برای اولین بار در سطح کشور و در شهرستان دامغان اجرا می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان با اشاره به اینکه این طرح در دو فاز اجرا می شود، اضافه کرد: در فاز اول 40نانوایی تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

وی یادآور شد: درآمد پیش بینی شده در مرحله اول اجرای این طرح بالغ بر هشت میلیارد ریال در هر ماه است که در فاز بعدی اجرای این طرح این درآمد به 150 میلیون ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

نجفی عمران افزود: درآمد حاصل از این طرح صرف امورات قرآنی در سطح شهرستان دامغان می شود.

وی به شیوه اجرایی این طرح پرداخت و اظهار داشت: شیوه اجرایی طرح یک سوره، یک سفره این است که هر نانوایی متناسب با توان خود تعدادی از فروش اولیه هر روز خود را در صندوق های ویژه این طرح که با تدبیر ویژه طراحی و دیده شده قرار می دهد و در پایان هر ماه مامور جمع آوری خیرات نسبت به جمع آوری صندوق اقدام و پرداخت قبوض مبالغ جمع آوری شده را در اختیار این اداره جهت ترویج فعالیت های قرآنی قرار می دهد.

وی افزود: اجرای این طرح بر حسب منویات نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور مبنی بر ترویج وقف گروهی صورت گرفته و به مرحله اجرا در آمد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان در خاتمه اظهار داشت: برای جمع آوری کمک های صندوق ها از واحدهای نانوایی این شهرستان یک مامور جمع آوری در نظر گرفته شد که نسبت به جمع آوری کمک ها اقدام می کند.