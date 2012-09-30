نقطه بحرانی برنامه پزشک خانواده/ خطری که شبکه بهداشت را تهدید می کند

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به کاستی و ضعف پیش روی شبکه بهداشتی کشور اشاره کرد و افزود: مهمترین کاستی در مسیر اجرای شبکه مراقبتهای بهداشتی، ارتباط این نظام بهداشتی با خدمات تخصصی و سیستم ارجاع است.

وی با بیان این مطلب که اگر برنامه پزشک خانواده درست انجام شود می تواند موفق باشد، ادامه داد: سیستم باید حامی این طرح باشد و بودجه کافی در اختیار مجریان برنامه قرار گیرد، نه اینکه به یک کار شعاری و سطحی تبدیل شود.

وزیر بهداشت دولت نهم اظهارداشت: یکی از مخاطرات این است که اگر برنامه پزشک خانواده را با نگاه سلامت محور تعریف نکنیم ممکن است شبکه مراقبتهای بهداشتی در کشور به خطر بیافتد.

لنکرانی تاکید کرد: تهدید این شبکه می تواند دستاوردهای مهمی که پیش از این به آن دست پیدا کرده ایم، از بین برود.

وی با عنوان این مطلب که در برنامه پزشک خانواده روستایی این هماهنگی تا حدودی دیده می شود، افزود: باید این هماهنگی فعالیتها در پزشک خانواده شهری نیز مورد توجه جدی مسئولان امر واقع شود.