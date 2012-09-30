جهانگیر رضایی در گفتگو با خبرنگارمهر، ضمن اشاره به وضعیت نامساعد کاغذ اظهار داشت: بسیاری از چاپخانه داران تیراژ کارهای خود را به 300 تا 400 کاهش داده اند و بسیاری از افراد شاغل در چاپخانه ها دچار بیکاری شده اند.



وی ادامه داد: با توجه به هزینه های زیاد چاپخانه‌ها مانند هزینه‌های انرژی، کارگران و بسیاری هزینه‌های جانبی دیگر، چاپخانه داران در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند و در حال حاضر حدود 30 درصد چاپخانه‌های استان کار خود را تعطیل کرده‌اند و چاپخانه‌هایی که هنوز مشغول به کار هستند نیز ساعات کاری خود را بسیار کاهش داده اند.



ثابت نبودن قیمت کاغذ مهمترین ضربه را به چاپخانه داران می‌زند



رئیس اتحادیه چاپخانه داران قم افزود: مشکل اصلی این است که قمیت کاغذ ثابت نیست، مسئولان باید در نظر بگیرند که قیمت ها باید هرچه زودتر ثابت شود، اگر هم قرار است افزایش یابد و قیمت کاغذ گران شود حداقل این گرانی ثبات داشته باشد تا کسانی که در عرصه فعالیت می کنند اینگونه بلاتکلیف نمانند.



وی ادامه داد: در حال حاضر فعالان این عرصه درهر دوره‌ای با یک قیمت مواجه می‌شوند که همین امر مهمترین ضربه را با آن‌ها می‌زند.



عدم مدیریت در واردات کاغذ



رضایی با تأکید بر اینکه عدم مدیریت در واردات کاغذ دلیل دیگری برای ایجاد بی ثباتی بازار کاغذ است، گفت: متولیان اصلی مانند شرکت تعاونی ناشران استان قم و دیگر استان‌ها، باید با همکاری یکدیگر تلاش کنند تا حداقل کاغذ را با همین ارز کنونی وارد کنند.



وی در این باره تاکید کرد: در واقع خود تعاونی‌ها بهتر از هر سازمان دیگری می‌توانند وارد صحنه شوند و نگذارند تا دیگران برایشان تصمیم گیری کنند.



رئیس اتحادیه چاپخانه داران قم در ادامه اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در جایگاه مدیریت مصرف کنندگان است و برای کاهش قیمت کاغذ کار خاصی نمی‌تواند انجام دهد، تنها کسانی که در حال حاضر می‌توانند نقش مهمی در ایجاد ثبات بازار کاغذ داشته باشند بخش خصوصی، شرکت های تعاونی و البته نظارت دقیق وزارت صنعت، معدن و تجارت است.



کاغذ پس از وارد شدن به دست دلالان می‌افتد



وی با بیان اینکه واردات کاغذ از کشورهایی مانند مالزی، ژاپن، اندونزی و چند کشور دیگر است، گفت: یکی از معضلات اصلی این است که کاغذ پس از وارد شدن به دست سرمایه داران و دلالان می‌افتد و این افراد اینگونه قیمت کاغذ را افزایش می‌دهند.



رضایی در پایان با انتقاد از عملکرد دولت دراین زمینه گفت: دولت نسبت به وضعیت اقتصادی فرهنگ باید توجه بیشتری داشته باشد وصرفا تماشاکننده در بازی دادن اقتصاد فرهنگی نباشد.

