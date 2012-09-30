پل میانگذر دریاچه ارومیه به مدت دو روز مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام این مرکز به علت عملیات بتن ریزی در مسیر پل میانگذر دریاچه ارومیه ، محور شهید کلانتری در این قسمت از ساعت هفت صبح یکشنبه تا ساعت 22 دوشنبه مسدود است.

در این مدت، رانندگان می توانند از مسیر ارومیه – سلماس به سمت تبریز و یا ارومیه، میاندوآب، بناب به سمت تبریز تردد کنند.

13 شهریور ماه سالجاری نیز پل میانگذر دریاچه ارومیه به علت اجرای عملیات راهسازی از ساعت 18 به مدت 24 ساعت مسدود شده بود.

طرح احداث آزادراه شهید کلانتری یکی از طرحهای بزرگ وزرات راه و شهرسازی است که نقش کلیدی در توسعه حمل و نقل جاده ای منطقه ایفا می کند.

این طرح در دو بخش ساخت پل میانگذر دریاچه ارومیه و آزاد راه شهید کلانتری ترسیم شده است.

دو باند رفت و برگشت سواری پل میانگذر در دولت نهم و دهم به بهره برداری رسید و ساخت آزادراه شهید کلانتری در دست اجراست.

با تکمیل پل میانگذر دریاچه ارومیه مسافت شهرهای ارومیه و تبریز از 265 کیلومتر به 130 کیلومتر کاهش یافته و در زمان تردد این محور حدود یک و نیم ساعت صرفه جویی می شود.