تصمیم گیری در خصوص قیمت جدید بلیت هواپیماها نیاز به کارشناسی دارد

ناصر سودانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه دستگاه های مربوطه باید بر قیمت فروش بلیت هواپیماها نظارت داشته باشند، اظهار کرد: اگر قرار است افزایش قیمتی صورت بگیرد باید هزینه سفرهای هوایی منطقی و بر اساس قانون و به دور از سوء استفاده های احتمالی باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس به هیچ وجه زیر بار قیمتهای غیر واقعی و غیرکارشناسی سفرهای هواپیمایی نمی رود و بر همین اساس از مسئولان مربوطه خواسته می شود در این زمینه دقت لازم را به خرج دهند.



نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حال حاضر هیچ شرکت هواپیمایی اجازه ندارد قیمتهای بلیت خود را افزایش دهد زیرا هرگونه تصمیم برای تغییر نرخ بلیت تنها در حیطه اختیارات سازمان هواپیمایی کشوری و شورای عالی هواپیمایی است.



سودانی با تاکید بر اینکه هزینه ‌های شرکت های هواپیمایی ارزی است و قطعا نوسانات نرخ ارز موجب بروز مشکلاتی برای شرکت‌های هواپیمایی می‌ شود، گفت: هر زمان که بانک مرکزی نرخ ارزی را که قرار است به شرکتهای هواپیمایی ارائه دهد، مشخص و به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد، قطعا در آن زمان سازمان هم درباره تغییرات نرخ بلیت هواپیما تصمیماتی اخذ می کند.



