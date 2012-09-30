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۹ مهر ۱۳۹۱، ۸:۳۴

سودانی:

تصمیم گیری در خصوص قیمت جدید بلیت هواپیماها نیاز به کارشناسی دارد

تصمیم گیری در خصوص قیمت جدید بلیت هواپیماها نیاز به کارشناسی دارد

اهواز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم گیری در خصوص قیمت جدید بلیت هواپیما در کشور نیاز به کار کارشناسی و بررسی بیشتر دولت و شرکتهای هواپیمایی دارد.

ناصر سودانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه دستگاه های مربوطه باید بر قیمت فروش بلیت هواپیماها نظارت داشته باشند، اظهار کرد: اگر قرار است افزایش قیمتی صورت بگیرد باید هزینه سفرهای هوایی منطقی و بر اساس قانون و به دور از سوء استفاده های احتمالی باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس به هیچ وجه زیر بار قیمتهای غیر واقعی و غیرکارشناسی سفرهای هواپیمایی نمی رود و بر همین اساس از مسئولان مربوطه خواسته می شود در این زمینه دقت لازم را به خرج دهند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حال حاضر هیچ شرکت هواپیمایی اجازه ندارد قیمتهای بلیت خود را افزایش دهد زیرا هرگونه تصمیم برای تغییر نرخ بلیت تنها در حیطه اختیارات سازمان هواپیمایی کشوری و شورای عالی هواپیمایی است.

سودانی با تاکید بر اینکه هزینه ‌های شرکت های هواپیمایی ارزی است و قطعا نوسانات نرخ ارز موجب بروز مشکلاتی برای شرکت‌های هواپیمایی می‌ شود، گفت: هر زمان که بانک مرکزی نرخ ارزی را که قرار است به شرکتهای هواپیمایی ارائه دهد، مشخص و به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد، قطعا در آن زمان سازمان هم درباره تغییرات نرخ بلیت هواپیما تصمیماتی اخذ می کند.
 

 
کد مطلب 1708207

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