تولید 160 هزار اصله نهال در ارومیه

علی پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نیمه نخست امسال 160هزار اصله نهال جنگلی در نهالستان ارومیه تولید شده است افزود: از این تعداد48 هزار اصله نهال تولیدی گلدانی است که در نهالستانهای ارومیه تولید و روانه بازار شده است.

وی با اشاره به تولید 11هزار اصله نهال تولیدی ریشه لخت نیز اظهارداشت: این نهال ها متشکل از گونه های پهن برگ، صنوبر، سنجد، بادام کوهی، افرا، اقاقیاو ارغوان بوده است.

پیرمرادی هدف از تولید نهال در این نهالستان توسعه زراعت چوب، احیا و توسعه طرحهای جنگلکاری و توزیع نهال در هفته منابع طبیعی اعلام کرد.

مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تولید درختان سریع رشد، بویژه صنوبر در چند سال گذشته در استان مورد توجه قرار گرفته است گفت: در این استان 20 هزار و 46 هکتار از اراضی زراعی به کاشت نهال صنوبر اختصاص یافته است که یکصد هکتار آن در شهرستان مهاباد قرار دارد.

پیرمردای اضافه کرد: میزان تولید چوب بویژه صنوبر درآذربایجان غربی 468 هزارمتر مکعب در سال است که از این لحاظ این استان رتبه دوم کشور را داراست.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی در ادامه از اختصاص 14 میلیارد ریال اعتبار برای صیانت از منابع طبیعی و اجرای طرحهای جنگلکاری و آبخیزداری طی سال جاری خبر داد .