انتخابات آینده ریاست جمهوری بر اساس قوانین جدید برگزار می شود

عیسی دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام وصل شدن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهارکرد: این طرح با 120 امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در این طرح قرار است11 بند از 94 بند قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شود.



دارایی بیان کرد: سن کاندیداها، مدرک تحصیلی آنان، نحوه تبلیغات و چگونگی برخورد با متخلفین در جریان انتخابات ریاست جمهوری از جمله مواردی است که در طرح مذکور اصلاح خواهد شد.



نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین انتخابات‌ کشور است و در آن بالاترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری تعیین می‌ شود، افزود: در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، حداقل 40 سال سن و حداقل مدرک کارشناسی ارشد را از شروط نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده است.

