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۹ مهر ۱۳۹۱، ۸:۳۸

جلیلی:

دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی صحیح عمل نمی کند

دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی صحیح عمل نمی کند

مسجدسلیمان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری مدیریت واحدهای صنعتی که شامل اصل 44 قانونی اساسی شده اند به خود دولت مهمترین عامل عدم اجرای صحیح این اصل از قانون اساسی است.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: اصل 44 که مهمترین و بهترین داروی نجات اقتصاد کشور است، به رغم مصوبات صادره و دستورات ابلاغ شده، نحوه اجرای این طرح برای مشکلات اقتصادی، چاره ساز نبوده و بیشترین کم کاری ها را شاهد بودیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به کارهای انجام شده در راستای اصل 44 اشاره کرد و ادامه داد: کارها و اقداماتی در مسیر شکوفایی اقتصاد بخش خصوصی و اصل 44 انجام شد اما می توانست بهتر از این انجام شود.

وی به عزم ملی در اجرای اصل 44 اشاره کرد و افزود: باید در اجرای اصل 44 یک عزمی ملی و همتی همه جانبه را در تمامی اقشار کشور شاهد شویم.

جلیلی عنوان کرد: از سویی دیگر حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی به عنوان یکی از مهمترین ابزارها در اصل 44 می تواند تسریع و تسهیل کننده این مسیر باشد.

نماینده مردم مسجدسلیمان تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یکی از موضوعات مهمی است که با توجه به شرایط حاکم بر کشور و منطقه از سوی مقام معظم رهبری مطرح و مورد تاکید قرار گرفته است.

وی اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی را مهمترین راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: اصل 44 قانون اساسی تاکنون به درستی اجرا نشده و در اجرای آن با تصمیمات سلیقه ‌ای روبرو بوده‌ایم که باید از این روند جلوگیری و در اجرای کامل و صحیح آن تلاش کرد.

جلیلی تاکید کرد: زمانی که اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرا شود، بخش خصوص تقویت شده و می تواند در برابر تحریمهای دشمن نقش فعال و مفیدی ایفا کند
 
کد مطلب 1708211

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