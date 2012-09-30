دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی صحیح عمل نمی کند

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: اصل 44 که مهمترین و بهترین داروی نجات اقتصاد کشور است، به رغم مصوبات صادره و دستورات ابلاغ شده، نحوه اجرای این طرح برای مشکلات اقتصادی، چاره ساز نبوده و بیشترین کم کاری ها را شاهد بودیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به کارهای انجام شده در راستای اصل 44 اشاره کرد و ادامه داد: کارها و اقداماتی در مسیر شکوفایی اقتصاد بخش خصوصی و اصل 44 انجام شد اما می توانست بهتر از این انجام شود.



وی به عزم ملی در اجرای اصل 44 اشاره کرد و افزود: باید در اجرای اصل 44 یک عزمی ملی و همتی همه جانبه را در تمامی اقشار کشور شاهد شویم.



جلیلی عنوان کرد: از سویی دیگر حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی به عنوان یکی از مهمترین ابزارها در اصل 44 می تواند تسریع و تسهیل کننده این مسیر باشد.



نماینده مردم مسجدسلیمان تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یکی از موضوعات مهمی است که با توجه به شرایط حاکم بر کشور و منطقه از سوی مقام معظم رهبری مطرح و مورد تاکید قرار گرفته است.



وی اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی را مهمترین راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: اصل 44 قانون اساسی تاکنون به درستی اجرا نشده و در اجرای آن با تصمیمات سلیقه ‌ای روبرو بوده‌ایم که باید از این روند جلوگیری و در اجرای کامل و صحیح آن تلاش کرد.



جلیلی تاکید کرد: زمانی که اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرا شود، بخش خصوص تقویت شده و می تواند در برابر تحریمهای دشمن نقش فعال و مفیدی ایفا کند