روزانه 3.4 هزار تن زباله در خوزستان تولید می شود

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در استان خوزستان 62 شهرداری وجود دارد و روزانه سه هزار و 400 تن زباله در استان تولید می شود.

وی ادامه داد: در استان شهرهای اهواز، ماهشهر، آبادان، دزفول، دشت آزادگان و ایذه به عنوان شش منطقه اصلی در زمینه مدیریت پسماندها انتخاب شده‌ اند و شهرهای دیگر نیز تحت پوشش این مناطق هستند و به این ترتیب مدیریت علمی و فنی اعمال می ‌شود.



به گفته پویا، در هر کدام از این مناطق طرحهای مطالعاتی انجام و پس از تصویب عملیاتی می شوند.



عضو شورای برنامه ریزی استان خوزستان افزود: در زمینه جانمایی محل دفن پسماندها سال گذشته اعتبارات خوبی جذب شد و در سال جاری نیز اعتبارات مناسبی اختصاص می ‌یابد.



معاون امور عمرانی استاندار خوزستان تصریح کرد: در زمینه استفاده بهینه از طلای کثیف یا همان زباله و تولید برق از پسماند اقدامات اولیه از سال گذشته آغاز شده و در سال جاری نیز این موضوع پیگیری می ‌شود.



پویا بیان کرد: بحث تولید برق از زباله از مهمترین مسائلی است که در استان پیگیری می ‌شود.