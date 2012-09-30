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۹ مهر ۱۳۹۱، ۸:۴۲

پویا:

روزانه 3.4 هزار تن زباله در خوزستان تولید می شود

روزانه 3.4 هزار تن زباله در خوزستان تولید می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار خوزستان گفت: روزانه بیش از سه هزار و 400 تن زباله خانگی در سطح استان تولید می شود.

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در استان خوزستان 62 شهرداری وجود دارد و روزانه سه هزار و 400 تن زباله در استان تولید می شود.

وی ادامه داد: در استان شهرهای اهواز، ماهشهر، آبادان، دزفول، دشت آزادگان و ایذه به عنوان شش منطقه اصلی در زمینه مدیریت پسماندها انتخاب شده‌ اند و شهرهای دیگر نیز تحت پوشش این مناطق هستند و به این ترتیب مدیریت علمی و فنی اعمال می ‌شود.

به گفته پویا، در هر کدام از این مناطق طرحهای مطالعاتی انجام و پس از تصویب عملیاتی می شوند.

عضو شورای برنامه ریزی استان خوزستان افزود: در زمینه جانمایی محل دفن پسماندها سال گذشته اعتبارات خوبی جذب شد و در سال جاری نیز اعتبارات مناسبی اختصاص می ‌یابد.

معاون امور عمرانی استاندار خوزستان تصریح کرد: در زمینه استفاده بهینه از طلای کثیف یا همان زباله و تولید برق از پسماند اقدامات اولیه از سال گذشته آغاز شده و در سال جاری نیز این موضوع پیگیری می ‌شود.

پویا بیان کرد: بحث تولید برق از زباله از مهمترین مسائلی است که در استان پیگیری می ‌شود.
کد مطلب 1708217

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