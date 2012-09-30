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۹ مهر ۱۳۹۱، ۷:۴۸

هفته ششم لیگ برتر انگلستان/

شکست یونایتد بعد از 23 سال/ نخستین پیروزی فصل لیورپول

شکست یونایتد بعد از 23 سال/ نخستین پیروزی فصل لیورپول

هفته ششم رقابت های فوتبال لیگ برتر با برگزاری هفت دیدار ادامه پیدا کرد که در مهمترین آنها یونایتد دومین شکست فصل و لیورپول نخستین پیروزی فصل خود را دشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منچستریونایتد در حضور بیش از 75 هزار تماشاگر ورزشگاه اولدترافورد با نتیجه 3 بر 2 مغلوب تاتنهام شد. این نخستین پیروزی تاتنهام بعد از 23 سال در اولدترافورد بود.

در این دیدار ابتدا "یان ورتونگن" در دقیقه 2 برای تاتنهام گلزنی کرد. سپس "گرت بیل" در دقیقه 32 اختلاف را دو برابر کرد. "نانی" در دقیقه 51 اختلاف را برای یونایتد به حداقل رساند اما تنها یک دقیقه بعد "کلینت دمپسی" گل سوم تاتنهام را وارد دروازه یونایتد کرد.

در دقیقه 54 بازی "شینجی کاگاوا" بار دیگر اختلاف را به یک گل رساند اما تلاش شاگردان سرالکس فرگوسن برای به تساوی کشاندن بازی سودی نداشت و آنها در پایان دومین شکست این فصل خود را تجربه کردند.

در دیگر بازی این هفته لیورپول موفق شد با هت تریک "لوئیز سوارز" بالاخره نخستین پیروزی خود در رقابتهای این فصل را تجربه کند. آنها با نتیجه 5 بر 2 نورویچ را در خانه اش در هم کوبیدند.

منچسترسیتی نیز که در کراون کاتج به مصاف فولهام رفته بود در حالی که از دقیقه 10 با گل ملادن پتریچ از میزبان خود یک بر صفر عقب افتاده بود با گل های "سرخیو آگوئرو" و "ادین ژکو" در نهایت بازی را 2 بر یک به سود خود به پایان برد.

نتایج کامل دیدارهای روز گذشته به شرح زیر است:

* اورتون 3 – ساوتهمپتون یک
* فولهام یک – منچسترسیتی 2
* نورویچ سیتی 2 – لیورپول 5
* ردینگ 2 – نیوکاسل 2
* استوک سیتی 2 – سوانزی سیتی صفر
* ساندرلند یک – ویگان صفر
* منچستریونایتد 2 – تاتنهام 3

جدول رده بندی:
1- چلسی 16 امتیاز
2- اورتون 13 امتیاز
3- منچستریونایتد 12 امتیاز
4- منچسترسیتی 12 امتیاز
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18- نورویچ سیتی 3 امتیاز
19- ردینگ 2 امتیاز (یک بازی کمتر)
20- کوئینزپارک رنجرز 2 امتیاز (یک بازی کمتر

کد مطلب 1708219

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