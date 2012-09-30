تکاب نیازمند توجه بیشتر در بخش بهداشت و درمان

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی شنبه شب در بازدید از بخش بهداشت و درمان تکاب با عنوان اینکه برخی از فضاهای بهداشتی و درمانی استان نیازمند بازسازی است گفت: با بازسازی فضاهای موجود می‌توان خدمات مطلوبی را در اختیار نیازمندان قرار داد.

وی ادامه داد: بخش بهداشت و در حوزه سلامت مظلوم تر است چرا که در بخش های درمانی و دارویی نارسایی و مشکلاتی بوجود آید به سرعت موجب نارضایتی می شود ولی در بخش بهداشت چنین نیست.

ساکی با بیان اینکه تکاب نیازمند توجه بیشتر در حوزه سلامت است، توسعه شبکه بهداشتی، تامین نیروی متخصص و توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی با هدف رفع مشکلات بهداشتی و درمانی مناطق محروم استان را از اولویت های این نهاد ذکر کرد.

فرماندار تکاب نیز در این بازدید عدم دفع بهداشتی فاضلاب را یکی از مشکلات بهداشتی این شهرستان اعلام کرد و گفت: این امر باعث آلودگی هایی در برخی مناطق شهری و از جمله در دو رودخانه شهر می شود.

محمد علی داعی فرسوده بودن بیمارستان قدیمی شهر که در سال ۱۳۴۱ احداث شده، اعزام نیروی متخصص و تخصیص اعتبارات بیشتر بعنوان یارانه پرداختی به نیروهای متخصص را از مشکلات بخش بهداشت و درمان این شهرستان برشمرد که موجب مهاجرت مردم به سایر شهرها می شود.

راه اندازی دستگاه بی خطر ساز زباله های عفونی بیمارستان شهدای تکاب

در ادامه بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی از بخش بهداشت و درمان تکاب، دستگاه بی خطر ساز زباله های عفونی به شیوه اتو کلاو در بیمارستان شهدای این شهرستان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تکاب در آیین بهره برداری از این دستگاه گفت: این دستگاه که از جدید ترین دستگاه های بی خطر ساز زباله های عفونی است به صورت اتو کلاو عمل می کند و با هزینه یک میلیارد ریال خریداری شده است و محل نصب دستگاه بی خطر ساز نیز طی سه ماه با اعتباری بالغ بر 120میلیون ریال آماده شده است.