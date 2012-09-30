  1. ورزش
۹ مهر ۱۳۹۱، ۷:۴۵

هفته ششم لالیگا /

بارسلونا در یک دیدار نفسگیر از سد سویا گذشت

بارسلونا در یک دیدار نفسگیر از سد سویا گذشت

هفته ششم رقابت‌های فوتبال لالیگا شب گذشته با برگزاری چهار دیدار آغاز شد که در مهمترین دیدار بارسا در یک دیدار نفسگیر و پر هیجان موفق شد از سد میزبان خود سویا بگذرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان تیتو ویلانووا در این دیدار ابتدا با گل "پیوتر تروخوفسکی" در دقیقه 26 از سویا عقب افتادند. "آلوارو نگردو" مهاجم سویا در دقیقه 48 دومین گل این تیم را به ثمر رساند تا کار برای بارسا بسیار دشوار شود.

اما "سسک فابرگاس" موفق شد در دقیقه 53 اختلاف را به حداقل برساند. تلاش آبی و اناری ها برای به ثمر رساندن گل تساوی سودی نداشت تا اینکه فابرگاس بار دیگر این بار دقیقه 89 بازی ناجی تیمش شود و دومین گل را به ثمر رساند و نتیجه را به تساوی کشاند.

اما این پایان کار نبود، در وقت های تلف شده بازی داوید ویا موفق شد گل سوم بارسا را به ثمر برساند تا آنها یک بازگشت به بازی فوق العاده را جشن بگیرند و در نهایت دست پر و با سه امتیاز سویا را ترک کنند.

در دقیقه 72 این بازی "گری مدل" بازیکن سویا با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شده بود و سویا تقریبا 20 دقیقه پایانی را 10 نفره بازی می کرد. در دیگر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر بدست آمد:

* والنسیا 2 – زاراگوزا صفر
* مالاگا 4 – رئال بتیس صفر
* سوسیداد 2 – بیلبائو صفر

رقابتهای هفته ششم لالیگا امشب با برگزاری 5 دیدار دیگر ادامه پیدا می کند که برنامه آن به شرح زیر است:

گرانادا – سلتاویگو
وایادولید – رایووایکانو
اوساسونا – لوانته
رئال مادرید – دپورتیوو لاکرونیا
اسپانیول – اتلتیکومادرید

کد مطلب 1708221

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