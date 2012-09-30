8 تیم برتر مسابقات والیبال قهرمانی آسیا مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که با حضور 13 تیم در سه روز گذشته در دو سالن شش هزار نفری و سه هزار نفری مجموعه ورزشی غدیر ارومیه برگزار می شود ، تیم های برتر این مسابقات معرفی و مشخص شدند.

ایران، استرالیا، ژاپن، تایلند، هند، چین تایپه ، چین و کره جنوبی تیم هایی هستند که در این رقابت ها به جمع هشت تیم رسیدند.

تیم های ایران، ژاپن، هند و چین در گروه های چهارگانه به عنوان تیم های اول گروه، استرالیا، تایلند، چین تایپه و کره جنوبی نیز به عنوان تیم های دوم هر گروه به جمع هشت تیم پیوستند.

در این رقابت ها همچنین تیم ژاپن بدون باخت حتی یک گیم ، قدرتمند ظاهر شد هر چند تیم های گروه ژاپن بسیار آسان بودند.

همچنین تیم های ترکمنستان، سریلانکا، قزاقستان، ازبکستان و افغانستان تیم های حاضر در پایین جدول هستند که برای رسیدن به رده های نهم تا سیزدهم ازامروز یکشنبه با هم به رقابت می پردازند.

ایران در این دوره از رقابتها با تیمهای ترکمنستان و استرالیا هم گروه بوده و امروز یکشنبه ساعت 16 بعد از ظهر با تیم چین تایپه بازی خواهد کرد.

پس از مرحله مقدماتی، تیم ها از روز یکشنبه نهم مهرماه در مرحله بعد به صورت ضربدری به مصاف هم خواهند رفت بطوری که تیم های برتر گروه های اول و دوم با یکدیگر و تیم های حاضر در گروه های سوم و چهارم به صورت ضربدری به مصاف هم می روند.

روز سه شنبه یازدهم مهرماه تمامی تیم ها استراحت خواهند داشت و بازی های فینال این رقابت ها روز جمعه چهاردهم مهرماه برگزار می شود.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از شش تا 14 مهرماه سال جاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و سه هزار نفری شهید آهندوست برگزار می شود.

با توجه به انصراف قطر، پاکستان و کویت از شرکت در این دوره از مسابقات، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین، کره جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین تایپه، استرالیا، ازبسکتان، ژاپن، تایلند، سریلانکا، هندوستان و افغانستان13 تیم شرکت کننده در این رقابتها را تشکیل می دهند که سه تیم برتر جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب می کند.

شهر ارومیه به عنوان مهد والیبال آسیا پیش از این طی سال 89 میزبان مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا و مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا در سال 90 بوده و هم اکنون به واسطه ایجاد زیرساختهای ورزشی و رفاهی لازم آماده میزبانی از شانزدهیمن دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی است.

