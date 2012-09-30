نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب در ارومیه دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در آیین افتتاح این نمایشگاه در بوستان ائلر باغی ارومیه، هدف از برگزاری این نمایشگاه یک هفته ای را گسترش و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب عنوان کرد و افزود: رعایت حجاب ضمن تاثیر بر سلامت اخلاقی جامعه و شخصیت زن به وی نقش دفاعی در برابر آسیب های فردی و اجتماعی می بخشد .

سرهنگ احد مهرمند با تاکید بر انجام اقدامات فرهنگی برای تعمیم و گسترش حجاب و عفاف در جامعه گفت: در این راستا باید اهمیت و اثر حجاب و عفاف در زندگی مردم نهادینه شود .

وی در ادامه با اشاره به برگزاری 244 برنامه متنوع در جهت بزرگداشت هفته ناجا اظهارداشت: ارائه مشاوره های رایگان حقوقی، انتظامی، خانوادگی و تحصیلی با حضور پلیس های متخصص از جمله برنامه های این نمایشگاه است.

سردار محمد علی نصرتی، فرمانده انتظامی استان نیز در این مراسم به شعار امسال هفته ناجا یعنی سرمایه اجتماعی با اساس اقتدار اشاره کرد و با بیان این که پلیس در رویکردهای اخیر خود در مورد اقتدار به دنبال جلب رضایت مخاطبین و مردم است گفت: امروز پلیس مقتدر است که با اطلاع از مقوله های روان شناختی، مردم شناختی و جامعه شناختی وارد یک تعامل اقناعی با مردم شود.

مریم دهقان مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری نیز با اشاره به طرح مسئله حجاب به عنوان یک مسئله استراتژیک در دنیای کنونی گفت: چادر و روسری بانوان متدین پرچم اسلام و ارزش های اسلامی در جهان امروز است.

در بخشی دیگر از برنامه های روز نخست هفته نیروی انتظامی پنج نفر از دوچرخه سواران جانباز نیروی انتظامی استان سفر خود را به مرقد مطهر امام راحل(ره) شروع کردند، این افراد در طی پنج روز مسیر ارومیه تا مرقد امام را رکاب خواهند زد.