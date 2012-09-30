کارنامه کنکور 91 منتشر شد/ مرحله تکمیل ظرفیت در اول آبان

به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه داوطلبان مجاز کنکور 91 که نسبت به انجام انتخاب رشته اقدام کرده‌اند، منتشر شده است و داوطلبان برای مشاهده کارنامه خود باید به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

پیش از این دکتر حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش به مهر درباره مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سال 91 یادآور شده بود: مهلت تکمیل ظرفیت کنکور 91 در اول آبان ماه آغاز می‌شود و داوطلبان می توانند بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش نسبت به انتخاب رشته مجدد اقدام کنند.

به گزارش مهر، آزمون سراسری 91 در روزهای پنجشنبه 8 تیرماه تا شنبه 10 تیرماه با رقابت بیش از یک میلیون نفر برگزار شد و در نهایت 588 هزار و 866 نفر در این آزمون پذیرفته شدند.