تاسیس مراکزی برای تربیت نیروی انسانی بومی/ تعیین تکلیف دکتری فیزیوتراپی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد علی محققی امروز در نشست خبری با بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس این سند در مناطق دور دست، واحد و مراکز معینی بنابر جمعیت و امکانات تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی شکل می گیرد که وظیفه آن تربیت نیروی انسانی بومی مناطق مختلف کشور است.

وی با اشاره به تحول در آموزش پزشکی گفت: تلاش می شود این حوزه هم راستای سیاست های کلان آموزش عالی کشور، تحقق نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلان آموزش عالی قرار داشته باشد و در بسیاری از عرصه ها پیشتاز و الگو باشد.

محققی با اشاره به مؤلفه های تأثیرگذار در آموزش پزشکی،‌ گفت: آموزش پزشکی در کشور ما یک وجه ممتاز نسبت به ابعاد آموزش عالی دارد و نسبت به نیازهای سلامت جامعه طراحی شده است. تربیت نیروی انسانی یکی از پایه های اصلی بخش سلامت است و برای این که در تمام مناطق کشور نیروی انسانی کافی وجود داشته باشد باید قاعده آموزشی تقویت شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اضافه کرد: شایسته ترین خدمت در سال تحصیلی جدید برای مردم،‌ توسعه قاعده آموزشی، تأکید برعدالت در بحث آموزشی و تأمین نیروی انسانی در مناطق دوردست است.



معاون آموزشی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص هیئت امنایی شدن بیمارستان ها ابراز داشت: اداره اقتصادی بیمارستان ها در همه نظام های آموزشی یک موضوع مهم است و نظام آموزش پزشکی باید از برنامه های علمی و مبتنی بر شواهد برای اداره اقتصادی در کنار اداره علمی بیمارستان ها برخوردار باشد.



وی افزود: معمولا طراحی ها وقتی علمی است که پاسخگوی اهداف باشد و برای به دست آوردن یک شاخص، هدف های دیگر را مورد تهدید قرار ندهد. این مدل طبق مطالعات صورت گرفته برای اداره بیمارستان های کشور مدل مفیدی است زیرا از حقوق بیماران و مراجعین دفاع می کند.



محققی درباره دکترای حرفه ای فیزیوتراپی گفت:‌ بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی مجوزی که برای این رشته در نظر گرفته شده یک دوره برای مقطع کارشناسی ارشد است که ظرفیت 15 نفر را شامل می شود. به دلیل برخورداری دانشگاه علوم پزشکی تهران از ظرفیت های بالینی و برگزاری دوره های تخصصی توان بخشی قرار است که پایلوت این دوره در این دانشگاه انجام شود.

وی زمان برگزاری آزمون دکترای حرفه ای فیزیوتراپی را قبل از نیمسال دوم سال تحصیلی جدید اعلام کرد و گفت:‌ قرار بر این بود که این آزمون همزمان با PHD برگزار شود که به علت تأخیر در اطلاع رسانی این کار میسر نشد.