موافقت وزیربهداشت و رئیس دانشگاه آزاد برای انتقال فرزندان هیات علمی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی موافقت نامه ای را به منظور ارائه تسهیلات به فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد امضا کردند.

بر اساس این موافقت نامه، از سال تحصیلی 92 - 91 فرزندان هیات علمی تمام وقت ثابت و رسمی، رسمی آزمایشی و همچنین اعضای هیات علمی پیمانی به شرط داشتن دو سال سابقه کار دارای مرتبه مربی و بالاتر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی که در دانشگاههای وابسته به نهاد مذکور پذیرفته می شوند، می توانند به شهر محل خدمت عضو هیات علمی در همان نوع دانشگاهی که تحصیل می کنند یا شهرهای نزدیک تر به شرط کسب حداقل 90 درصد نمره کل آخرین فرد پذیرفته شده در آن دانشگاه یا واحد دانشگاهی، در آن رشته منتقل شوند.