حضورم در تیم آلماتی قزاقستان قطعی است/ نخستین لژیونر بوکس ایران هستم

احسان روزبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مذاکرات خود برای حضور در تیم بوکس آلماتی قزاقستان تصریح کرد: تمام امور برای حضورم در تیم بوکس آلماتی انجام شده و تقریبا عضویتم در این تیم قطعی است. البته منتظر ارسال دعوتنامه از سوی این تیم برای شرکت در رقابت‌های بوکس نیمه حرفه‌ای هستم.

وی ادامه داد: مسابقات بوکس نیمه حرفه‌ای تحت عنوان Wfc با حضور 12 باشگاه از سراسر جهان حدود یک ماه و نیم دیگر آغاز می‌شود. تیم‌های این جام به صورت رفت و برگشت به مصاف همدیگر خواهند رفت. این پیکارها بدون کلاه ایمنی و لباس مجاز برگزار می‌شود اما قوانین آن مانند بوکس آماتوری است. به همین دلیل به آن بوکس نیمه حرفه‌ای می‌گویند.

عضو تیم ملی بوکس ایران با بیان اینکه سال گذشته هم به این رقابت‌ها دعوت شده بودم، اظهار داشت: سال گذشته به دلیل اینکه بتوانم تمام تمرکزم را به روی بازی‌های المپیک 2012 لندن معطوف کنم، در این رقابت‌ها شرکت نکردم؛ اما در فصل جاری به محض اینکه متوجه شدم نامم در لیست بوکسورهای برگزیده جهت حضور در این رقابت‌ها قرار دارد، برای شرکت در آن اقدام کردم.

وی در خصوص چگونگی حضورش در تیم آلماتی قزاقستان افزود: قزاق‌ها واقعا بوکسورهای خوبی دارند و نمی‌دانم چگونه از من برای حضور در تیم آلماتی دعوت کرده‌اند. ضمن اینکه باید بگویم من نخستین بوکسور لژیونر ایران هستم. البته پیش از من علی مظاهری هم به این مسابقات دعوت شده بود که وی هم به دلایلی موفق به شرکت در این رقاتب‌ها نشده بود.