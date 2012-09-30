هشدار امنیتی برای آمریکایی ها در فیلیپین/ احتمال حمله تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، سفارت آمریکا در مانیل در بیانیه خود از شهروندان آمریکایی خواسته است ضمن رعایت احتیاط در عبور و مرور از برگزاری تجمعات خودداری کنند.

بر اساس این بیانیه، هشدار برای اتباع آمریکایی در پی اثبات امکان حملات تروریستی در مانیل و منطقه "پاسای" محل استقرار ساختمان سفارت و سکونت دیپلمات های آمریکایی در مانیل از سوی منابع قابل اعتماد امنیتی اعلام شده است.

بر اساس این گزارش ، سفارت آمریکا در فیلیپین اعلام کرده است که این هشدار امنیتی تا دهم اکتبر پابرجا خواهد ماند.

پس از اقدام سفارت آمریکا در مانیل کشورهای انگلیس، کانادا و استرالیا نیز هشدار امنیتی برای شهروندان خود در فیلیپین صادر کرده اند.

طی هفته گذشته مسلمانان فیلیپینی چندین باربه عنوان اعتراض به پخش فیلم موهن امریکایی درمقابل سفارت این کشور در مانیل تجنع کردند و خواهان برخورد قانونی با عوامل ساخت این فیلم ضد اسلامی شدند.

در گذشته نیز اقدام مشابه آمریکا در اعلام هشدار برای شهروندان آمریکایی در کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا مشکلات زیادی را برای جذب گردشگر در این مناطق به وجود آورده و "بنینو آکینو" رییس جمهوری فیلیپین با انتقاد از عملکرد غیرمسئولانه کشورهای غربی در این خصوص، آنها را متهم به صدمه زدن به صنعت گردشگری فیلیپین کرده است.