پخش فیلم موهن آمریکایی در فیلیپین ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مانیلا تایمز ، نمایندگان گروه های مختلف مسلمانان فیلیپین با مراجعه به دیوان عالی این کشور نسبت به تنظیم و ارائه شکوائیه ای اقدام کردند که در آن ازدولت خواسته شده بود از نمایش فیلم "بیگناهی مسلمانان" جلوگیری نماید .

بر اساس این گزارش ، مسلمانان با استناد به حقوق افراد و سازمان های مندرج در قانون اساسی فیلیپین که بر آزادی مذاهب تأکید دارد، خواستار توقف نمایش فیلم از سوی دیوان عالی کشور شدند که با صدور دستور دیوان عالی فیلیپین ،دولت ملزم به توقف نمایش فیلم خواهد بود.

معترضان در این شکوائیه که به امضاء انها رسیده بود، همچنین اعلام کردند که این فیلم ناقض تضمین آزادی دین و مذهب و اجرای مناسک دینی به دور از ترس و دشمنی و کینه است.

بر اساس این گزارش ، در بخشی از این شکوائیه پانزده صفحه ای آمده است : نظر به اینکه مسلمانان اجازه نمی دهند به پیامبر اسلام(ص) و مقدسات اسلامی اهانت شود لذا خودداری دولت فیلیپین از صدور دستور منع نمایش فیلم مذکور قابل قبول نیست.

رهبران مسلمانان فیلیپین زمانی تصمیم به ارائه شکوائیه به دیوان عالی کشور گرفتند که رئیس جمهوری این کشور برای صدور دستور توقف فیلم اقدامی انجام نداد.

یکی از رهبران جوانان مسلمان طی سخنانی به نمایندگان مطبوعات که درمحل حضور داشتند ، گفت : دلیل حضور در برابر ساختمان دیوان عالی کشور ، اعتراض به هتک حرمت و توقف نمایش این فیلم موهن است و این حرکت از جمله اقدامات صلح آمیزی است که مسلمانان انجام می دهند تا اعتراض خود را در رابطه با این فیلم که به پیامبر اسلام(ص)، قرآن و مسلمانان توهین شده را ابراز کنند .

درمراسم تجمع مقابل دیوان عالی فیلیپین ،آقا خان شریف از رهبران جوانان مسلمان ،گفت: ما درفیلیپین خواستار صلح و آرامش هستیم، و می خواهیم با همکاری یکدیگر نسبت به استقرار صلح و درک متقابل زندگی کنیم لذا امیدوارم فیلیپین مانند سنگاپور عمل کرده و فیلم را ممنوع کند.

پس از تجمع مسلمانان در برابر دیوان عالی فیلیپین ، تظاهر کنندگان به سوی سفارت آمریکا در مانیل راه پیمایی کرده و سیاست های دوگانه آمریکا را مورد انتقاد قرار دادند.

در پایان این مراسم بیانیه مطبوعاتی صادر شد که ضمن درخواست منع نمایش فیلم آمریکایی "بی گناهی مسلمانان" آن را اهانت به 2 میلیارد مسلمانان جهان و 7 الی 10 میلیون مسلمان در فیلیپین دانست .

بر اساس این گزارش ، سازمان زنان مسلمان فیلیپین نیز در نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس جمهور فیلیپین از اقدام دفتر ریاست جمهوری در خوداری از منع فیلم انتقاد و خطاب به رئیس جمهوراین کشور تأکید کرده است که اقدام شما در خودداری از منع پخش این فیلم باعث خسارات معنوی بزرگی برای مسلمانان فیلیپین محسوب می شود.

