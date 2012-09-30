دولت را به اجرای سیاست های پوپولیستی متهم نکنید/بودجه در جهت رفاه مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، نجیب رزاق در سخنان خود در پارلمان این کشور با تشریح اقدامات انجام شده در جهت توسعه مالزی، گفت: دولت توانسته است با عملی کردن وعده های خود رفاه عمومی در مالزی را ارتقا دهد.

در بودجه 251 میلیارد رینگیتی مالزی در سال 2013 پنج بخش کلیدی جذب سرمایه گذاری، توسعه آموزش، افزایش بهره وری، بهبود خدمات عمومی و افزایش رفاه مردم که در مالزی با عنوان "رعیت" خوانده می شوند مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به کمک های مالی مستقیم پیش بینی شده در بودجه سال جدید مالزی مخالفان دولت، نخست وزیر را متهم به تنظیم بودجه برای تامین منافع انتخاباتی حزب حاکم کرده اند.

در بودجه جدید در بخش های مختلف عناوینی برای پرداخت کمک هزینه برای اقشار کم درآمد و دانشجویان در نظر گرفته شده است.

هفته گذشته ائتلاف مخالفان دولت نیز با متهم کردن دولت مالزی به تنظیم بودجه با هدف تامین اهداف تبلیغات انتخاباتی اقدام به ارایه بودجه سایه از سوی نمایندگان این ائتلاف در پارلمان این کشور کردند.