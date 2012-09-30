تولید 35 کاتالیست پر مصرف تا پایان سال در کشور

به خبرنگار مهر، منصور انبیا در جلسه کار گروه تخصصی مشاور برای نظارت عالی بر اجرای سند کاتالیست با بیان اینکه 90 درصد از از واکنشهای شیمیایی بدون حضور کاتالیست میسر نیست، افزود: میزان تولیدات کاتالیست در برابر تولید واردات آن قطره ای در برابر دریا است از این رو نیاز به توجه ویژه ای داشت.



رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، از تدوین سند کاتالیست در وزارت نفت خبر داد و اظهار داشت: وزارت نفت با همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشگاه صنعت نفت سند کاتالیست را تدوین کرد.

وی شناسایی کاتالیست های مورد نیاز و میزان مصرف آن را از جمله رویکردهای این سند نام برد و خاطر نشان کرد: در این سند 104 عنوان کاتالیست مورد نیاز کشور شناسایی شده است و از آنجایی که این سند دائما در حال به روز شدن است تعداد این کاتالیست ها افزایش خواهد یافت.



انبیا، ادامه داد: با برنامه ریزیهایی که در این زمینه انجام شد قرار است تا پایان سال جاری 35 عنوان از این کاتالیست های پر مصرف در کشور به تولید برسند.



دبیر کار گروه تخصصی کاتالیست با اشاره به موانع موجود در تولید کاتالیست در کشور، اضافه کرد: از جمله این مشکلات می توان به عدم وجود مدل مناسب و یکسان برای ارزیابی شرکتهای دانش بنیان، قطبهای علمی و مراکز پژوهشی، انجام فعالیتهای موازی در بخش پژوهش با موضوعات یکسان، شفاف نبودن مالکیت معنوی طرحها برای کارفرما، نبودن دستورالعمل برای هدایت فرآیند پژوهش تا تجاری سازی و مجری و تعدد مراکز تصمیم گیرنده در حوزه کاتالیست اشاره کرد.



انبیا نبودن زیر ساختهای لازم را از دیگر مشکلات در زمینه تولید کاتالیست در کشور ذکر کرد و یادآور شد: به دلیل کافی نبودن زیر ساختهای لازم برای توسعه کاتالیست، موانعی در زمینه تولید از مقیاس آزمایشگاهی تا تولید نمونه صنعتی وجود دارد.