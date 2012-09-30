خطه خورشید میزبان زیارت اولی ها/8200دانش آموز به پابوس رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مشهد مقدس شاهد برگزاری هفتمین دوره اردوهای رهروان نبوی، زائران رضوی از سراسر کشوراست و زیارت اولیها که منتخبین دانش آموزان در فعالیتهای پرورشی و نماز و عترت مدارسند با فاکتورهایی از این دست یا نظرات دیگر معاونین پرورشی مدارس به ادارات تابعه معرفی می شوند.

به عقیده کارشناسان تعلیم و تربیت در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، پرداختن به مسائل دینی و معنوی به این شیوه می تواند در رساندن مدارس به حیات طیبه، هدایتگر باشد.

به این ترتیب دانش آموزان مشتاق دیدار امام هشتم، کوشش بیشتری در خصوص مسائل مذهبی مبذول می دارند تا جزو منتخبین قرار گیرند.

همجنین سایر دانش آموزان نیز در رقابتی مثبت،تلاش می کنند از این دسته عقب نمانده تا طعم شیرین زیارت و سفری سیاحتی را چشیده و در کنار همسالان خود به پایتخت معنوی سفر کنند.

اردویی که جهانی می شود

مدیرکل فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش در این خصوص می گوید: این اردوها با همکاری آستان قدس انجام می شود و ما قصد جهانی شدن آن را داریم.

محمد ابراهیم محمدی تصریح می کند: ما این آمادگی را داریم که زیارت اولیهای جهان اسلام، از کشورهای همسایه و خاورمیانه را میزبان شویم.

وی ادامه می دهد:این حرکت معنوی زیبایی و برکت داشته در پیوند قلبهای مسلمین جهان نقش به سزایی را ایفا خواهد کرد.

معاون فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در این باره می گوید: هفتمین دوره از این اردوهای زیارتی در مرحله اول با 3 هزارو 200 تن از دانش آموزان سراسر کشور و 5 هزار تن از دانش آموزان خراسان رضوی در حال انجام است.

محمد اورعی غلامی می افزاید: این اردوهای سه روزه به همت آموزش و پرورش و با حمایت تولیت آستان قدس رضوی به منصه ظهور نشسته است.

وی هدف از برگزاری اردوهای رهروان نبوی را تعمیق زیارت و باورهای دینی معرفی و می گوید: دانش آموزان در فضایی ملکوتی وارد شهرهایشان شده و این حس را منتقل خواهند کرد.

وی ابراز امیدواری می کند از سال آینده با حمایت آستان قدس و حمایت وزارت آموزش و پرورش این اردوها برای دانش آموزان سایر کشورها نیز برگزار شود.

غلامی تصریح می کند:برنامه ریزی شده که اردوهای زیارت اولیها در طول سال نیز انجام پذیرد تا فضایل معنوی کسب شده به سایرین منتقل شود.

غلامی تاکید کرد: دل نوشته های دانش آموزان همچون سالهای قبل چاپ و منتشر خواهد شد و زیارت اولیها علاوه بر تشرف به حرم مطهر از برنامه های بازدید اماکن تاریخی و طرحهای فرهنگی داخل اردوگاه ثامن الائمه نیز استفاده خواهند کرد.

حجه الاسلام واعظ موسوی نیز به زیارت اولیها می گوید: در احادیث توصیه شده است که اگر گرفتاری دارید 40 روز به حرم امام هشتم رفته و زیارت کنید.

وی زیارت حضرت رضا را توفیقی الهی برای دختران زیارت اولی کشور در دهه مبارک کرامت می داند ومی افزاید: انتخاب هر کدام از شما دانش آموزان برتر عرصه تربیتی هدیه ای از سوی امام رضا(ع) است که می تواند در سراسر ایران توسعه و در تعمیق باورهای دینی نقش داشته باشد.

بیان احساس

مریم ذبیحی کلاس سوم راهنمایی و از ششتمد خراسان رضوی آمده است. وی در خصوص احساسش برای زیارت چنین می گوید: نمی توانم وصفشش کنم،فقط دلم می خواهد موقع زیارت حاجات مسلمین و خودم برآورده شود.

خادمان آستان قدس به احترام این دخترکان معصوم صف کشیده اند و آموزش و پرورشیها مداحی و رضا رضا می کنند.

فضا معنوی و بهشتی است. اشکهای شوق روان و دلها با زیارت خاصه به ملکوت پیوند می خورد. خطه خورشید به خود می بالد برای این میزبانی نخستین.

فاطمه زاری از جوین رسیده و این گونه بیان احساس دارد:آرزویم بود، بیایم زیارت، می خواهم برای سلامتی آقا امام زمان دعا کنم.

او سال دوم دبیرستان است و می افزاید: احساس می کنم دعوت شدم و در پوست خود نمی گنجم.

پریسا میر خضر 16 ساله از پیرانشهر به اردو دعوت است.می پرسم وقتی برای اولین بار چشمت به گنبد آقا افتاد چه خواهی گفت: اشک در چشمانش حلقه می زند و می گوید: اول سلام می کنم، بعد سلامتی تمام مردم دنیا را خواسته و آرزو می کنم تمام آدمها به آرزویشان برسند و آخر از همه هم می خواهم بیماران شفا پیدا کنند.

هر چند کاروان کاروان تازه از راه می رسند اما به نظر می رسدعشق زیارت تاب و طاقت را برده و تمام این مهرورزان نوجوان در انتظار آن لحظه شور انگیز، لحظه ها را شمارش می کنند.

زهرا اسماعیلی سال سوم دبیرستان و از ارومیه دعوت شده است. وی می گوید: هر لحظه که به حرم مطهر نزدیکتر می شوم اشکهایم خود به خود جاری است.

او آرزو دارد بیماران شفا و پشت کنکوریها به آرزویشان برسند. وی در ادامه می افزاید: فردا که رفتم زیارت می خواهم به امام بگویم؛ آقا جان ممنونم که من را دعوت کردی.

هنگام خروج یکی از خادمین حرم مطهر مرا صدا می کند و می گوید: به این زیارت اولیها خیلی ها التماس دعا گفتند، من خواهش می کنم برای ما هم دعا کنند که نفس ایشان سبز و مقدس است.

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گزارش: عزت خیابانی