به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد‌حسن امیری در نشست خبری در محل اتاق جلسات باغ‌سرای نیروی انتظامی، اظهارکرد:خبرنگاران با پلیس برخورد بزرگوارانه داشته‌ و احساس امنیت را در شهرستان به‌وجود آورده‌اند.

وی اظهار داشت: اگر خدمات نیروی انتظامی به مردم اطلاع‌رسانی نشود احساس امنیت در شهر ایجاد نمی‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت: من هیچ وقت تک محوری عمل نکرده‌ام و هر وقت اشتباهی مرتکب شدم عذرخواهی و نظر قبلی را اصلاح کرده‌ام.

امیری تصریح کرد: هم‌اکنون اصلاح رفتاری پرسنل ایجاد شده و شعار ما فرماندهی در خدمت پرسنل و پرسنل در خدمت مردم است.

وی یادآور شد: عزت نیروی انتظامی در برخورد خوب و انسانی با مردم در کلانتری‌هاست و باید طوری برنامه‌ریزی کرد که دست ‌نیاز پرسنل به سمت مردم دراز نشود.

رئیس پلیس با اشاره به ایجاد باغ‌سرای نیروی انتظامی برای پرسنل و مردم بیان کرد: نیروی انتظامی یک‌سری مطالبات از شهرداری داشت که با گرفتن آن توانست این مجموعه را ایجاد کند.

امیری با بیان اینکه همه مردم در برابر نیروی انتظامی یکسان هستند تاکید کرد: هدف ما باید خدمت باشد و خدمات ناجا باید برای همه یکسان است.

وی یادآور شد: پلیس درخواست‌های منطقی مردم را عملی می‌کند و هم ‌اکنون تعامل بسیار خوبی بین مردم و پلیس صورت گرفته است.