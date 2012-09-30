کمیسیون اصل 90 شکایت از رئیس جمهور را به سرعت بررسی کند

نادر قاضی پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک و درخواست 160 ویزا برای حضور هیات ایرانی در این سفر گفت: بنده از آقای رئیس جمهور به دلیل درخواست این تعداد ویزا ا زکشور متخاصم و حضور تعدادی از همسران و خانواده های وزیران و خانواده آقای رئیس جمهور در این سفر به کمیسیون اصل 90 شورای اسلامی شکایت کردم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اعتراض ما این است که چرا آقای رئیس جمهور در سفر به نیویورک خانواده ها را به همراه برده است.

قاضی پور خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل 90 این موضوع را به سرعت بررسی و نتایج را به ما اعلام کند.

به گزارش مهر، براساس برخی اخبار هیات ایرانی به ریاست محمود احمدی نژاد در نیویورک درخواست 160 ویزا کرده بود که در این درخواست‌ها جمع‌ زیادی از خانواده های وزیران، مشاوران و معاونان رئیس جمهور حضور داشتند.

همچنین در جلسه علنی هفته گذشته مجلس طبیب زاده نماینده تهران طی تذکر کتبی خواستار توضیح رئیس جمهور در خصوص تعداد زیاد هیات ایرانی در سفر به نیویورک شده بود.