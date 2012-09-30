  1. بین الملل
۹ مهر ۱۳۹۱، ۸:۳۱

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

خاورمیانه

- در درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای دولتی سوریه و مخالفان بر سر کنترل شهر تاریخی حلب، بازار تاریخی شهر به آتش کشیده شد.

- یک سرباز افغان یک سرباز آمریکایی و یک پیمانکار را کشت.

- یکی از فرماندهان شورشیان سوری از سوی یکی از همقطاران خود کشته شد.

- نیروهای سعودی به سوی تظاهرات کنندگان در قطیف حمله کردند.

قاره آمریکا


- وزیر خارجه اروگوئه اعلام کرد که تحریم های آمریکا علیه کوبا نقض قوانین و مقررات بین المللی است.

اروپا


- هزاران نفر روز شنبه در اسپانیا و پرتغال در اعتراض به ریاضت های اقتصادی و بیکاری در پایتخت این دو کشور تظاهرات کردند.

- ولادیمیر چورکین، فرمانده نیروی زمینی ارتش روسیه می‌گوید مذاکرات کشورش با تاجیکستان در مورد تمدید اجاره‌ پایگاه‌های نظامی روسیه در تاجیکستان طی چند ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت.
کد مطلب 1708239

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها