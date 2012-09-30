عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه

- در درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای دولتی سوریه و مخالفان بر سر کنترل شهر تاریخی حلب، بازار تاریخی شهر به آتش کشیده شد.

- یک سرباز افغان یک سرباز آمریکایی و یک پیمانکار را کشت.

- یکی از فرماندهان شورشیان سوری از سوی یکی از همقطاران خود کشته شد.

- نیروهای سعودی به سوی تظاهرات کنندگان در قطیف حمله کردند.

قاره آمریکا



- وزیر خارجه اروگوئه اعلام کرد که تحریم های آمریکا علیه کوبا نقض قوانین و مقررات بین المللی است.

اروپا



- هزاران نفر روز شنبه در اسپانیا و پرتغال در اعتراض به ریاضت های اقتصادی و بیکاری در پایتخت این دو کشور تظاهرات کردند.

- ولادیمیر چورکین، فرمانده نیروی زمینی ارتش روسیه می‌گوید مذاکرات کشورش با تاجیکستان در مورد تمدید اجاره‌ پایگاه‌های نظامی روسیه در تاجیکستان طی چند ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت.