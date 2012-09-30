موسوعه دو جلدی سخنان امام رضا(ع) منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مهدی اسماعیلی، مدیرگروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم(ع) ضمن بیان این خبر افزود: گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم (ع) مجموعه سخنان آن حضرت را در دو جلد به زودی در دسترس علاقمندان قرار می دهد، این مجموعه در 1420 صفحه و تعداد 2079 سخن تنظیم و تدوین شده است.

حجت الاسلام اسماعیلی با اشاره به میلاد امام هشتم(ع) گفت: روز یازدهم ذیقعده در هر سال مروری گذرا است به سال 148 هجری در مدینه منوره، روزی که در خانه هفتمین امام(ع)، نور وجود هشتمین پیشوا با نام رضا و لقب عالم آل محمد روشنی بخش زندگی موسی بن جعفر(ع) شد.

این مدیر پژوهشی اظهار داشت: دو ویژگی مهم در شخص و شخصیت ائمه حائز اهمیت است، و اعتقاد شیعه بر این است که امام به عنوان جانشین پیامبر(ص) و مفسر و بیانگر شریعت باید این دو خصلت و فضیلت را دارا باشد تا اعتماد و اطمینان مردم به وی جلب و اقبال به او بیشتر شود: اول عصمت است که به معنای مصونیت از خطا و اشتباه است و این بارزترین شرط و صفت برای جانشینی پیامبر(ص) است و همان گونه که در شخص رسول ضروری بود، در جانشین او نیز لازم و ضروری است. بنابراین صاحب مقام رسالت و وصایت با رشد و کمال معنوی که با عنایت و لطف خدای سبحان به وی تفویض شده است شایستگی امر تبلیغ و بیان احکام الهی را به مردم دارا می شود. حضرت رضا(ع) از جمله رهبرانی است که تاریخ زندگی و سیره و روش او گواه این صفت ارزشمند است، چرا که کوچکترین لغزش را در تاریخ زندگانی معصومانه اش کسی بیاد ندارد و مدعی از اثبات آن عاجز است.

وی در ادامه با اشاره به دومین ویژگی گفت: دانش امامان شیعه محصول میراث جد بزرگوارشان خاتم انبیا(ص)است که این دانش منشأ آن جز اقیانوس بیکران علم الهی چیز دیگری نمی تواند باشد و به اعتقاد پیروان مکتب ولایت، امامان شیعه در این موهبت یکسان هستند، و لذا همه آنان با وصف عالم آل محمد شناخته می شدند، چرا که از سرچشمه زلال وحی و از مصدر عصمت به ارث برده بودند، اما این لقب برای امام هشتم با عنایت ویژه و از طرف پدر بزرگوارش انتخاب شد، زیرا آن حضرت در سخنی به فرزندانش فرمود: «هذا اخوکم علی بن موسی عالم آل محمد، سلوه عن ادیانکم» این برادر شما دانشمند خاندان رسول است، مسائل دینی را از او فرا بگیرید.

مدیرگروه حدیث پژوهشکده تصریح کرد: راز این قصه را باید در شرائط ویژه سیاسی و فرصتهای طلائی بدست آمده برای آن حضرت جستجو نمود، زیرا تاریخ گواه و شاهد است که سیستمهای حکومتی مسلط با قلدری تمام از هنرنمائی و نور افشانی سلاله پاک رسالت جلوگیری می کردند و این بزرگواران در هر فرصتی که به دست می آمد روزنه های کوچکی را به دنیای آگاهی ها باز می کردند، امام رضا(ع) نیز این چنین فرصتی را شاهد بود، که با مطالعه آثار برجای مانده مخصوصا گفتگوهای روشنگر کلامی و اعتقادی با رهبران و دانشمندان مذاهب و ادیان مختلف نشانه های روشنی بر وسعت و گستردگی آگاهیهای بی نظیر حضرت رضا(ع) در مسائل مختلف و گوناگون است.

وی در پایان تأکید کرد: کشور عزیز ما ایران افتخار پایبندی و دوستی خاندان پیامبر اکرم(ص) را مرهون حضور امام رئوفی است که توقف کوتاهش در این سرزمین و در دوران زندگی، و وجود مرقد پر برکتش عاملی قوی در این پیوند و ارتباط معنوی واعتقادی با خاندان رسالت بود.