زمان ثبت نام دوره های فراگیر تغییر کرد/ اعلام ظرفیت پذیرش و جزئیات دفترچه

بهنوش سلیم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: ثبت نام دوره های فراگیر کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته از 12 مهر ماه آغاز و تا پایان وقت اداری 20 مهر ماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: همچنین ثبت نام کارشناسی ارشد نیز از تاریخ 16 مهر ماه آغاز می شود.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور همچنین تاکید کرد که زمان برگزاری آزمون فراگیر پیام نور که پیش از این 24 آذرماه اعلام شده بود تغییری نکرده است.

تعداد رشته محلها و ظرفیت پذیرش

این مقام مسئول در دانشگاه پیام نور با اشاره به ظرفیت پذیرش و تعداد رشته ها در هر کدام از مقاطع فراگیر پیام نور برای سال تحصیلی جاری و آینده اظهار داشت: در این دوره از پذیرش فراگیر پیام نور، برای مقطع کارشناسی در 18 هزار رشته محل و با ظرفیتی بالغ بر 540 هزار دانشجو، برای مقطع کارشناسی ارشد یک هزار و 800 رشته محل و با 26 هزار ظرفیت همچنین برای مقطع کارشناسی ناپیوسته نیز 750 رشته محل و ظرفیت 30 هزار نفر در نظر گرفته شده است.

چند نکته درباره کارشناسی ارشد فراگیر

به گفته سلیم بهرامی، پذیرش در رشته تربیت بدنی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تنها در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری صورت می گیرد و در مهر 92 پذیرشی در این رشته انجام نمی شود.

وی در ادامه اعلام کرد که 2400 نفر از پذیرفته شدگان در کارشناسی ارشد می توانند در دوره های مجازی ادامه تحصیل دهند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور همچنین تاکید کرد که نتایج نهایی هر سه مقطع تحصیلی که پذیرش آن برای دو بهمن 91 و مهر 92 صورت می گیرد بهمن ماه سال جاری اعلام خواهد شد.

نحوه توزیع دفترچه راهنمای فراگیر

سلیم بهرامی همچنین خبر از توزیع دفترچه ها فراگیر به دو صورت داد و گفت: دفترچه های هر سه مقطع فراگیر پیام نور در زمان ثبت از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و سامانه سازمان سنجش به صورت الکترونیک قابل دریافت است اما برای رفاه حال آن دسته از داوطلبانی که شرکت کننده در مقطع کارشناسی پیوسته هستند و به تازگی از آموزش متوسطه دانش آموخته شده اند، دفترچه های این مقطع در تمام واحدهای پیام نور سراسر کشور قابل دریافت است.

یک هشدار به داوطلبان

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور همچنین خطاب به داوطلبانی که متقاضی شرکت در دوره های فراگیر سال 91 این دانشگاه هستند اعلام کرد: دفترچه های فراگیر امسال دارای تغییرات چشمگیری است و دانشپذیران بهتر است برای دریافت اطلاعات لازم از این دفترچه به مشاوران آموزشگاههای غیرمجاز، بروشورهای تبلیغاتی و سایر تبلیغات توجهی نکنند زیرا اطلاعاتی که در این بروشورها و تبلیغات درج شده بر اساس محتویات سالهای گذشته است.