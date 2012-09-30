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۹ مهر ۱۳۹۱، ۸:۳۸

هفته ششم سری آ/

یوونتوس رم را درهم کوبید/ توقف مجدد میلان

یوونتوس رم را درهم کوبید/ توقف مجدد میلان

رقابتهای هفته ششم سری آ ایتالیا شب گذشته با برگزاری 2 دیدار آغاز شد که طی آن یوونتوس موفق شد میهمان خود رم را گلباران کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یووه که هفته گذشته مقابل فیورنتینا با تساوی متوقف شده بود این بار در حضور بیش از 37 هزار تماشاگر ورزشگاه یوونتوس آره نا موفق شد با نتیجه 4 بر یک رم را از پیش رو بردارد.

یوونتوس در فاصله بین دقیقه 10 تا 20 بازی 3 بار دروازه رم را باز کرد. آندره آ پیرلو (11)، آرتورو ویدال (16، پنالتی) و الساندرو ماتری (19) موفق شدند سه گل نخست یووه را به ثمر برسانند.

در دقیقه 69 بازی پابلو اسوالدو مهاجم رم از روی نقطه پنالتی موفق شد یکی از گل ها را جبران کند اما سباستین جووینکو در دقیقه 90 چهارمین گل یووه را به ثمر رساند تا خیال این تیم از یک پیروزی پر گل خانگی راحت شود.

در دیگر دیدار شب گذشته نیز میلان در ادامه روند ناکامی های خود در زمین پارما به تساوی 1-1 دست یافت. استفان الشراوی ستاره این روزهای میلان در دقیقه 50 تک گل روسونری ها را به ثمر رساند.

دیدارهای این هفته امروز با برگزاری 8 دیدار دیگر به اتمام می رسد که برنامه آنها به شرح زیر است:

* اودینزه – جنوا
* آتالانتا – تورینو
* بولونیا – کاتانیا
* لاتزیو – سیه نا
* سمپدوریا – ناپولی
* پالرمو – کیه وو
* کالیاری – پسکارا
* اینتر - فیورنتینا

کد مطلب 1708244

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