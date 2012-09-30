میثم فکری تهیه‌کننده "میدان فرهنگ" در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: از امشب ساعت 22:30 برنامه "میدان فرهنگ" با محوریت موضوعات فرهنگ و هنری روی آنتن می‌رود که در آن به بررسی موضوعات داغ این عرصه و بازتاب رویدادها در قالب خبرهای کوتاه خواهیم پرداخت.

وی افزود: امشب نخستین قسمت با موضوع مد و لباس با حضور حمید شاه‌آبادی معاون هنری وزارت ارشاد پخش می‌شود و کارشناسان این حوزه و طراحان مد از دیگر مهمانان ما خواهند بود. علاوه‌بر این در آیتمی به معرفی کتاب‌های مرتبط نیز می‌پردازیم.

این تهیه‌کننده با اشاره به پخش گزارش‌های فرهنگی و هنری در لابلای این برنامه زنده، یادآور شد: رویدادهای هفته یکی از آیتم‌های ما است و هر بار درباره انتخاب موضوع "میدان فرهنگ" نیز توضیحاتی به همین ترتیب ارائه خواهیم داد.

فکری از کامبیز زاهدپور به‌عنوان مجری این برنامه 60 دقیقه‌ای نام برد و اعلام کرد در این 26 قسمت محی‌الدین تقی‌پور به عنوان کارگردان هنری، مرتضی مصباح‌راد به‌عنوان کارگردان آیتم‌ها و مهدی رستمی به‌عنوان سردبیر با "میدان فرهنگ" تولید گروه اجتماعی شبکه سه همکاری خواهند داشت.

پیش از تولد این برنامه فرهنگی هنری، شبکه سه سیما در این زمینه برنامه "صد" را روی آنتن می‌فرستاد.