عطاءالله صدر در گفتگو با مهر با اشاره به بخشنامه جدید سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص دریافت هزینه خدمات بندری به صورت ارزی از نمایندگی های ایرانی خطوط خارجی کشتیرانی شرکتهای خارجی، اظهار داشت: ما از شرکت‌های خارجی بابت خدماتی که به آنها ارایه می دهیم، ارز دریافت می کنیم اما شرکتهای ایرانی به ریال این هزینه ها را به سازمان می پردازند.

وی با بیان اینکه برخی از شرکتهای ایرانی، ارز را از کشتیرانی خارجی دریافت می‌کنند و با نرخ آزاد در بازار می‌فروشند، بیان کرد: خطوط کشتیرانی خارجی هزینه ها را به صورت ارزی به نمایندگی ها ارایه می کنند اما برخی از این نمایندگی ها، ارز را در بازار آزاد می‌فروشند و به قیمت ارز مرجع، پول را به حساب دولت واریز می کنند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: به همین منظور به این شرکتها بخشنامه شده است که باید به صورت ارزی این هزینه ها را بپردازند تا از فروش ارز در بازار آزاد از سوی این شرکتها جلوگیری شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه دریافت هزینه های ارزی، ذخایر ارزی کشور را افزایش می دهد، بیان کرد: اینکه شرکتی مدعی باشد این موضوع موجب افزایش قیمت ارز داخلی می شود نمی تواند درست باشد، زیرا دریافت هزینه به صورت ارزی، ذخایر ارزی کشور را افزایش می دهد.

صدر به دستور بانک مرکزی در خصوص بازار معاملات ارزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی هم اعلام کرده که شرکتهای ایرانی می توانند 2 درصد زیر قیمت بازار، ارز را از بازار معاملات ارزی دریافت کنند، چرا این شرکتها از این طریق ارز مورد نیاز خود را تهیه نمی کنند.

بر اساس بخشنامه جدید سازمان بنادر و دریانوردی، تمامی نمایندگی های ایرانی خطوط خارجی کشتیرانی موظف هستند هزینه خدمات بندری را به صورت ارزی به حساب سازمان بنادر واریز کنند.