اعطای مجوز دانش بنیان به بخشهای تحقیق و توسعه شرکتها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی نژاد نوری در جلسه کارگروه تخصصی مشاور برای نظارت بر اجرای سند کانالیست، با اشاره به تلاشهای این وزارتخانه در زمینه تکمیل چرخه تولید تا تجاری سازی، افزود: در حال حاضر 60 درصد نیروهای شاغل در بخشهای خصوصی دارای مدرک دیپلم و فوق دیپلم هستند که این نشان می دهد که بازار رقابتی در بخشهای خصوصی برای ایجاد کسب و کار دانش بنیان وجود ندارد.

معاون پژوهش و فناوری با اشاره به برخی انتقادها در زمینه دانش بنیان نبودن شرکتهای تولید کننده کاتالیست، اظهار داشت: بر اساس قوانین به بخشهای تولیدی مجوز شرکتهای دانش بنیان اعطا نمی شود بلکه این مجوز به بخشهای تحقیق و توسعه آنها داده می شود تا از مزایا و تسهیلات شرکتهای دانش بنیان بهره مند شوند.



وی با بیان اینکه بخشهای تحقیق و توسعه شرکتهای فعال در حوزه کاتالیست می توانند از طریق پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد اقدام کنند، یادآور شد: علاوه بر این به زودی وزارت علوم فراخوانی برای جذب شرکتهای دانش بنیان اعلام خواهد کرد و این شرکتها می توانند مجوزهای شرکتهای دانش بنیان را دریافت کنند.



مهدی نژاد معافیت مالیاتی را از جمله مزایای شرکتهای دانش بنیان ذکر کرد و ادامه داد: علاوه بر این شرکتها می توانند از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی نیز بهره مند شوند.



وی با بیان اینکه سالی نیم تا 3 درصد بودجه های عمومی دولت به این صندوق اختصاص یافته است، اضافه کرد: در این راستا وزارت نفت اعلام کرده است که مجموعه های نفتی سالی 3 درصد از بودجه های خود را به این امر اختصاص خواهد داد.



معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه این تسهیلات می تواند در جهت تامین نیازهای بخش صنعت نفت موثر باشد، خاطر نشان کرد: تولید کاتالیست در سند سیاستهای پژوهشی به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شده است و دستگاه های اجرایی در این زمینه می توانند با اختصاص اعتباراتی نیازهای این حوزه را مرتفع کنند.