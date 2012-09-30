کافه کتاب امیر کبیر نقطه عطفی در جریان فروش کتاب در کشور خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر مراسم آغاز بکار کافه کتاب موسسه انتشارات امیر کبیر و افتتاح بخش ویژه کودک و نوجوان فروشگاه این موسسه عصر روز شنبه هشتم مهرماه در محل فروشگاه این موسسه انتشاراتی در خیابان انقلاب اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم احمد نثاری مدیرعامل این موسسه در سخنانی با اشاره به اینکه توسعه فعالیت های بازرگانی و فروش محصولات فرهنگی یکی از مهمترین و اصلی ترین اهداف وی از زمان تصدی مسئولیت در این موسسه بوده عنوان کرد: آمار کاری موسسه انتشارات امیر کبیر در راستای توسعه بازرگانی کاملا مشخص است. من در دوران مسئولیتم در امیر کبیر توانسته ام دو سال پیاپی این موسسه را به عنوان ناشر برتر کشور معرفی کنم، عنوانی که تا قبل از این محقق نشده بود در حال حاضر نیز گروههای علمی و فرهنگی متعددی با ما در حال همکاری برای انتشار مجموعه های گرانقدر کتاب در موسسه هستند که از میان آنها می توانم به آقایان سهیل محمودی، ساعد باقری، علی اکبر ولایتی و ... اشاره کنم.

وی ادامه داد: بازسازی و مرمت فروشگاه امیر کبیر در خیابان انقلاب تهران و توسعه فعالیت های بازرگانی موسسه از طریق آن از دو سال گذشته در دستور کار جدی من قرار داشته است و از سال گذشته با حضور سید وحید نخلی معاون بازرگانی موسسه این کار شدت بیشتری گرفت و امروز برای اولین بار شاهد این هستیم که در راستای همین فعالیت ها کافه کتاب امیر کبیر افتتاح شده و بخش کودک و نوجوان ما نیز به همراه آن آغاز بکار خواهد کرد.

نثاری همچنین تاکید کرد: فروشندگی امروزه تخصصی قابل توجه است که باید برای آن تلاش کردو فروش کتاب نیز در کنار نیاز به تخصص احتیاج به یک ذوق و هنر ویژه نیز دارد که باید به آن علاقه مند بود این امکانات نیز در همین راستا فراهم شده و امیدواریم به شکلی روزآمدتر و مدرن تر ادامه پیدا بکند و نقطه عطفی در بحث فروش کتاب توسط ما در سطح کشور شود.

در ادامه این مراسم سهیل محمودی شاعر و پژوهشگر معاصر در سخنانی عنوان کرد: اهل تحقیق معتقدند محافل و مجامع ادبی در دوره تیموری رفته رفته از شکل بسته خود در خانقاهها درآمده و شکل بیرونی به خود گرفته است. مکانهایی بوجود آمدند که فرهنگ و ادب در آن جمع می شدند آثار خود را می خواندندو درباره آن به نقد می پرداختند که اوج این جریان را می توان در قرن نهم هجری و دوران امیرعلی شیرنوایی دید که بنیانگذار مکتب هرات نیز به شمار می رود.

محمودی ادامه داد: درباره صفویه و در ادامه این جریان با مفهوم قهوه خانه روبرو می شویم. قهوه خانه در این دوران مکانی برای تجمع اصحاب فرهنگ است. بسیاری از مناظره ها و گفتگوهای فرهنگی و حتی ازدواج نیز در آن شکل می گیرد.این موضوع در دوره قاجار نیز ادامه پیدا می کند و در مکانهایی مانند خیابان لاله زار تهران قهوه خانه ها در کنار مغازه ها به پاتوقی برای تجمع اهالی فرهنگ تبدیل می شوند که نمونه آن را می توان در چای فروش حیدرعلی کمالی که محل تجمع افرادی چون سعید نفیسی، ملک الشعرای بهار، میرزاده عشقی و عارف قزوینی بود ، دید.

وی در ادامه به شکل گیری کافه های فرهنگی همچون کافه گراندهتل و کافه نادری اشاره کرد و گفت: در دوره پهلوی اول و پس از یک دوران سخت گیری بر اصحاب فرهنگ رفته رفته این کافه ها به عنوان مکانی شناخته شدند که در آن اتفاقات فکری رخ می داد که مهمترین آنها شکل گیری اصحاب ربعه در کافه نادری تهران بود. این موضوع تحت تاثیر جریانات فکری که در چنین پاتوق هایی در کشورهای اروپایی بویژه پاریس رخ می داد، شکل گرفت. این موضوع تا دهه های 30 تا 40 نیز ادامه داشت و بسیاری از اتقافات فرهنگی معاصر توسط نویسندگانی چون جلال آل احمد و همراهانش و همفکرانش در این پاتوق ها رخ داد که مهمترین آنها نطفه بستن کانون نویسندگان اول بود.

این شاعر در ادامه به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: بعد از پایان جنگ و به وجود آمدن جو عدم روشنفکری به شرایط جنگ ، اصحاب فرهنگ از جلوی چشم مردم دور شدند و به درون خانه های خود رفتند، نگاه به آنها امنیتی شد و این موضوع جای نگرانی دارد.

محمودی در ادامه گفت: من دلسوزانه می گویم اگر نگاه امنیتی به اصحاب فرهنگ از بین برود و زمینه برای کار و حضور آنها در میان مردم فراهم شود بسیاری از اتفاقات فرهنگی مفید در کشور ما رخ خواهد داد . من به جد معتقدم اصحاب فرهنگ نه نسبت به کشور خود بدخواه هستند ، نه وابسته خارجی ها هستند و نه حقوق بگیر آنها، آدمهایی هستند که دلشان برای کشورشان می سوزد اما نمی دانم چرا ما اصل را بر این گذاشته ایم که هر کسی در کشور ما با هنر و ادبیات آوانگارد سروکار دارد باید به او نگاه امنیتی شود.

وی با تشکر از انتشارات امیر کبیر و سازمان تبلیغات اسلامی به خاطر صف شکنی در میان بخش های فرهنگی دولتی به واسطه افتتاح چنین مکانی گفت: نفس جمع شدن اصحاب فرهنگ د ر چنین مکانهایی زیباست حتی اگر به من و امثال من ناسزا بگویند. من نمی دانم چرا امروز باید همه ما به فیس بوک پناه ببریم؟ چرا فضایی جز فضای مجازی برای تجمع اهالی فرهنگ نباید وجود داشت باشد؟ باید این نگاه امنیتی موجود به اصحاب فرهنگ برداشته شود و لازمه آن نیز باور کردن این موضوع است که اهالی فرهنگ دین و وطن فروش نیستند.

محمودی با اظهارنگرانی از وضعیت فعلی جامعه گفت: هرجا پچ پچ کردن و درگوشی صحبت کردن مد شود آن بخش از جامعه جای نگرانی دارد، مثل مریضی که دکتر با خانواده اش درگوشی صحبت می کند نباید بگذاریم جامعه ما به این سمت حرکت کند و این تنها به واسطه اهالی فرهنگ امکانپذیر است .

این شاعر افزود: من با دعواهای سیاسی با چند ناشر کاری ندارم اما کار نشر فی نفسه محل نگرانی نیست و ایجاد یک کافی شاپ در محل یک کتابفروشی هم به هیچ عنوان نگران کننده نیست باید گذاشت در این مکانها گفتگویی رخ دهد و اتفاقاتی بیفتد. شاید برخی بگویند این چنین مکانهایی محل برخی اتفاقات منکراتی است اما حتی اگر چنین هم باشد تاثیر آن بر جامعه بسیار کمتر از اتفاقاتی است که پنهانی و در خانه ها ممکن است رخ دهد چنین مکانهایی را باید محلی برای گفتگو و رفع سوءتفاهم ها بدانیم.

در پایان این مراسم کافه کتاب امیر کبیر و بخش کودک و نوجوان کتابفروشی انتشارات امیر کبیر در خیابان انقلاب اسلامی توسط احمد نثاری و جمعی از اهالی فرهنگ افتتاح شد.