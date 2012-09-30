  1. بین الملل
۹ مهر ۱۳۹۱، ۹:۰۶

آسوشیتدپرس گزارش داد:

تظاهرات ضد حکومتی در اسپانیا / مادرید به خشونت کشیده شد

تظاهرات ضد حکومتی در اسپانیا / مادرید به خشونت کشیده شد

ده ها هزار نفر از مردم معترض به وضعیت اقتصادی اسپانیا روز گذشته بار دیگر دست به تظاهرات زدند که مداخله پلیس ضد شورش موجب به خشونت کشیده شدن این تظاهرات در شهر مادرید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، برای سومین بار در یک هفته اخیر تظاهرات مردم اسپانیا در اعتراض به نرخ بالای بیکاری و همچنین وضعیت بد اقتصادی، به خشونت کشیده شد.

بر اساس این گزارش، در یک هفته گذشته خیابان های اطراف پارلمان اسپانیا شاهد برگزاری تظاهرات های ضد حکومتی بوده و پلیس اسپانیا نیز برای جلوگیری از ورود معترضین به پارلمان تعداد زیادی از نیروهای خود را در اطراف ساختمان پارلمان مستقر کرده است.

برهمین اساس شب گذشته و پس از مداخله پلیس ضد شورش اسپانیا، تظاهرات مردم در شهر مادرید به خشونت کشیده شد.

به نوشته آسوشیتدپرس، در ابتدا تظاهرات مردم به مدت چند ساعت و بدون هیچگونه خشونتی ادامه داشت، اما زمانیکه پلیس خواست پس از نیمه شب معترضین را متفرق کند، این تظاهرات به خشونت کشیده شد.

بر اساس اعلام پلیس اسپانیا، معترضین پس از نیمه شب اجازه حضور در مقابل ساختمان پارلمان را نداشتند. از همین رو پلیس برای متفرق کردن آنها وارد عمل شد و برای این کار از باتوم استفاده کرد.

معترضین نیز در واکنش اقدام به پرتاب سنگ و بطری های آب به سمت نیروهای پلیس کردند.

در همین رابطه پلیس اسپانیا امروز یکشنبه اعلام کرد که در جریان درگیری های شب گذشته در مادرید دو نفر زخمی و بیش از 12 نفر دیگر نیز بازداشت شده اند.

کد مطلب 1708251

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