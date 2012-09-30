امریکا در قبال اقدامات تروریستی گذشته، حال و آینده منافقین مسئول است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه وزارت خارجه در رابطه با خارج شدن نام گروهک منافقین از لیست تروریست ها توسط امریکا به این شرح است:

دولت امریکا سرانجام پس از سالها پنهانکاری در حمایت از گروهک تروریستی منافقین، با خارج ساختن نام این گروهک منفور از فهرست تروریستی آن کشور، بر فهرست بلند اقدامات ضدایرانی خود افزود و با این اقدام خود بار دیگر ثابت نمود که رفتارهای این کشور با هیچ منطقی سازگاری ندارد.



اگرچه این گروهک پیش از این نیز آزادانه و بدون هیچ مانعی در امریکا فعالیت می نمود اما دولت امریکا با این اقدام مغایر با مسئولیت های بین المللی خود ثابت نمود که همچنان با نگاه ابزاری به پدیده تروریسم از معیارهای دوگانه در این خصوص استفاده می کند و تروریسم از نظر این کشور به تروریسم خوب و بد تقسیم می شود.



جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید این اقدام غیرمسئولانه دولت امریکا که با بیش از دوسال فعالیت های پوششی وعلنی برخی مقامات رسمی این کشور در حمایت از خارج ساختن نام گروهک تروریستی منافقین از فهرست مزبور صورت گرفت، اعلام می دارد که این گونه اقدامات مغایر با تعهدات حقوقی و بین المللی امریکا باعث و مسئولیت آن دولت در کلیه اقدامات تروریستی گذشته؛ حال و آینده این گروهک خواهد شد که باید در قبال آن پاسخگو باشد.



پیشینه و عملکرد سیاه تروریستی گروهک منافقین در قبال ملت ایران و مزدوری رژیم صدام و شهادت هزاران نفر از مردم بی گناه و مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران بدست این گروهک، موضوعی نیست که برای افکارعمومی جهان پوشیده باشد و دولت امریکا با این اقدام، رسماً و عملاً خود را همراه و حامی فعالیت های تروریستی و جنایات این گروهک برضد ملت های ایران و عراق و حتی اتباع امریکایی قرارداده است.