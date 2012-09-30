به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد کتاب‌های منتشرشده در پنج ماه نخست سال 91 برابر با 23 هزار و 338 عنوان بوده است. این در حالی است که در همین مدت زمانی در سال گذشته 22 هزار و 792 عنوان کتاب منتشر شده‌اند.

همچنین در پنج ماه نخست سال 1391 بیشترین تعداد کتابها به ترتیب در موضوع: دین (3954 عنوان)، علوم عملی (3797 عنوان)، کودک و نوجوان (3680 عنوان)، ادبیات (2997 عنوان )، علوم اجتماعی ( 2440 عنوان) و آموزشی و کمک درسی (1274 عنوان) بوده است.

بر اساس این اطلاعات در سال 1391 بیشترین شمارگان با 250/045/14 نسخه به موضوع دین و پس از آن کتابهای کودک و نوجوان با 160/028/14 نسخه اختصاص دارد و موضوع علوم عملی با 660/818/6 نسخه و موضوع ادبیات با 190/050/5 نسخه و موضوع علوم اجتماعی با 560/037/5 نسخه و موضوع کمک درسی با 300/761/4 در مراحل بعدی قرار دارند.

قیمت کتاب‌ها در پنج ماه نخست امسال برابر با 000/779/779/823/2 ریال بوده که افزایشی 18 درصدی را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد.

از سوی دیگر برآیند این اطلاعات نشان دهنده این مسئله است که کتابهای تألیفی 7 درصد افزایش و کتاب‌های ترجمه شده 12 درصد کاهش داشته‌اند و کتاب‌های چاپ اول 6 درصد افزایش رشد داشته و کتاب‌های چاپ مجدد نیز 2 درصد کاهش رشد داشته‌اند.

کتابهای پنج ماه اول سال 1391 ازسوی 2790 ناشر منتشر شده‌اند. همچنین تعداد مؤلفان کتاب‌های سال جاری 14328 نفر و تعداد مترجمان نیز 3988 نفر بوده است.