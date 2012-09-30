  1. فرهنگ و ادب
۹ مهر ۱۳۹۱، ۸:۴۰

قیمت کتاب‌های 5 ماه اول امسال نسبت به پارسال 18 درصد بیشتر است

قیمت کتاب‌های 5 ماه اول امسال نسبت به پارسال 18 درصد بیشتر است

قیمت کتاب‌های منتشرشده در پنج ماه نخست امسال برابر با 282 میلیارد و 379 و میلیون و 977 هزار و 900 تومان بوده که افزایشی 18 درصدی را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد کتاب‌های منتشرشده در پنج ماه نخست سال 91 برابر با 23 هزار و 338 عنوان بوده است. این در حالی است که در همین مدت زمانی در سال گذشته 22 هزار و 792 عنوان کتاب منتشر شده‌اند.

همچنین در پنج ماه نخست سال 1391 بیشترین تعداد کتابها به ترتیب در موضوع: دین (3954 عنوان)، علوم عملی (3797 عنوان)، کودک و نوجوان (3680 عنوان)، ادبیات (2997 عنوان )، علوم اجتماعی ( 2440 عنوان) و آموزشی و کمک درسی (1274 عنوان) بوده است.

بر اساس این اطلاعات در سال 1391 بیشترین شمارگان با 250/045/14 نسخه به موضوع دین و پس از آن کتابهای کودک و نوجوان با 160/028/14 نسخه اختصاص دارد و موضوع علوم عملی با 660/818/6 نسخه و موضوع ادبیات با 190/050/5 نسخه و موضوع علوم اجتماعی با 560/037/5 نسخه و موضوع کمک درسی با 300/761/4 در مراحل بعدی قرار دارند.

قیمت کتاب‌ها در پنج ماه نخست امسال برابر با 000/779/779/823/2 ریال بوده که افزایشی 18 درصدی را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد.

از سوی دیگر برآیند این اطلاعات نشان دهنده این مسئله است که کتابهای تألیفی 7 درصد افزایش و کتاب‌های ترجمه شده 12 درصد کاهش داشته‌اند و کتاب‌های چاپ اول 6 درصد افزایش رشد داشته و کتاب‌های چاپ مجدد نیز 2 درصد کاهش رشد داشته‌اند.

کتابهای پنج ماه اول سال 1391 ازسوی 2790 ناشر منتشر شده‌اند. همچنین تعداد مؤلفان کتاب‌های سال جاری 14328 نفر و تعداد مترجمان نیز 3988 نفر بوده است.

کد مطلب 1708253

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