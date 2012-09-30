پارک فناوری رباط کریم بزودی راه اندازی می شود/ تجلیل از قهرمانان پارالمپیکی

به گزارش خبرگزاری مهر در دومین نشست شورای اداری شهرستان رباط کریم که با حضور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری تهران در محل فرمانداری برگزار شد از مدال آوران رباط کریمی پارالمپیک 2012 لندن با اهدای لوح و هدایایی قدردانی شد .

در این نشست از علی صادق زاده و علی محمد یاری که در رشته وزنه برداری موفق به کسب مدال برنز و سید حامد صلحی پور که رتبه چهارم پارالمپیک لندن در رشته وزنه برداری کسب کردند، تقدیر شد در این نشست ، ادارات ورزش و جوانان و بهزیستی رباط کریم نیز از این ورزشکاران تجلیل کردند.

فرماندار رباط کریم در ابتدای این جلسه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: شهدای دفاع مقدس مایه عزت و افتخار ایران اسلامی هستند و ما در هر مقام و جایگاهی ، مدیون آن عزیزان هستیم .



سلیمان پور در ادامه به تلاش های صورت گرفته در شش ماهه اول امسال اشاره کرد و افزود: با اختصاص اعتباری بالغ بر 22 میلیارد ریال برای عمران و آبادان روستاها ، تاکنون چندین روستای شهرستان به همت بخشداری مرکزی و با تلاش سایر دستگاههای ذیربط آسفالت شده است .



وی گفت: در هفته دولت 25 پروژه با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسیده و همچنین سه شرکت بزرگ که دارای صادارات به کشورهای آسیایی و اروپایی هستند، با 250 میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد .

نماینده عالی دولت در شهرستان رباط کریم با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر استفاده از نخبگان و تشکیل شرکت های دانش بنیان عنوان کرد: در راستای فرمایشات معظم له پارک فناوری شهرستان رباط کریم روند تأسیس خود را طی کرده و بزودی شاهد راه اندازی آن خواهیم بود .



سلیمان پور با بیان اینکه در سال آخر دولت باید خدمات رسانی مردم شتاب بیشتری بگیرد تصریح کرد: ما وظیفه داریم اقدامات و خدمات را به اطلاع مردم برسانیم تا آنهایی که از روی غفلت یا شیطنت مشکلات را بزرگ جلوه داده و سیاه نمایی می کنند ، در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام بمانند.



بر اساس این گزارش، دومین نشست شورای اداری شهرستان رباط کریم صبح پنجشنبه در سالن شهید رجایی فرمانداری با حضور براتلو معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری تهران ، ائمه جمعه ، مسئولان و جمعی از خانواده های معظم شهداء و ریاست بیژن سلیمان پور فرماندار رباط کریم برگزار شد .