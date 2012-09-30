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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

مهدوی:

مشکلات واحدهای صنعتی دره شهر برطرف می شود

مشکلات واحدهای صنعتی دره شهر برطرف می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت و تجارت استان ایلام گفت: مشکلات واحدهای صنعتی شهرستان دره شهر حل می شود.

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دره شهر دارای بیش از 13 واحد تولیدی در زمینه های مختلف است که نقش مهمی در توسعه شهرستان ایفا می کند.

وی بیان داشت: هم اکنون شهرک صنعتی این شهرستان نیز فعال است و کلیه شرایط برای حضور فعالان بخش خصوصی در این شهرک صنعتی فراهم است.

این مسئول اظهار داشت: برخی از واحدهای صنعتی شهرستان دره شهر با مشکلاتی مواجه هستند که این مشکلات توسط کارشناسان شناسایی شده است و به زودی مرتفع می شوند.

مهدوی عنوان کرد: بیشتر مشکلات واحدهای صنعتی شهرستان دره شهر موضوع نقدینگی است که بانک ها باید نسبت به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اقدام کنند.

وی تصریح کرد: پرونده های مربوط به واحدهای مشکل دار صنعتی شهرستان دره شهر تکمیل شده است.

وی یادآور شد: هم اکنون سالانه بیش از 23 هزار تن محصولات مختلف در واحدهای صنعتی این شهرستان تولید می شود.

کد مطلب 1708256

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