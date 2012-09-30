هند و چین تایپه رقبای ایران در مرحله دوم مسابقات والیبال جوانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا از امروز یکشنبه به مدت دو روز همانند دور مقدماتی در دو سال 6 هزار نفری الغدیر ارومیه و 3 هزار نفری شهیدان آهندوست پیگیری می شود.

در مرحله دوم جام شانزدهم 11 مسابقه به شرح زیر برگزار می شود:

یکشنبه نهم مهرماه:

ساعت 10، (قزاقستان – افغانستان)

ساعت 10، (کره جنوبی – ژاپن)

ساعت 14، (هندوستان – استرالیا)

ساعت 16، (ایران – چین تایپه)

ساعت 18، (چین – تایلند)

دوشنبه دهم مهرماه:

ساعت 10، (استرالیا – چین تایپه)

ساعت 14، (ازبکستان – ترکمنستان)

ساعت 14، (تایلند – کره جنوبی)

ساعت 16، (سری لانکا – قزاقستان)

ساعت 16، (ایران – هندوستان)

ساعت 18، (چین – ژاپن)

سه شنبه یازدهم مهرماه تیم های شرکت کننده در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا استراحت دارند و مرحله نیمه نهایی نیز از چهارشنبه دوازدهم مهرماه آغاز می شود.

نتایج کامل دور مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا

تیم های والیبال جوانان ایران، استرالیا، ژاپن، تایلند، هندوستان، چین تایپه، چین و کره جنوبی با کسب بیشترین امتیاز در چهار گروه، عنوان هشت تیم برتر مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا را به خود اختصاص دادند.

تیم های ژاپن، چین، ایران، چین تایپه و تایلند در سومین روز شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا به پیروزی رسیدند تا دور مقدماتی این رقابت ها با 15 دیدار به پایان برسد.

پنج شنبه ششم مهرماه:

ترکمنستان 2 – استرالیا 3: ( 20- 25، 19- 25، 25- 21، 25- 23 و 10- 15)

کره جنوبی 3 – قزاقستان یک: (25- 14، 18- 25، 25- 16 و 25-17)

افغانستان صفر – تایلند 3 (16- 25، 16- 25 و 19- 25)

سری لانکا صفر – ژاپن 3: (16- 25، 16- 25 و( 19- 25)

هندوستان 3 – ازبکستان یک: (25- 15، 25- 13، 22- 25 و 25- 17)

جمعه هفتم مهرماه:

تایلند صفر – ژاپن 3: (22- 25، 18- 25 و 18- 25)

چین 3- قزاقستان صفر :( 25- 15، 25- 21 و 25- 21)

استرالیا یک – ایران 3: (20- 25، 12- 25 ، 25- 20 و 25- 23)

افغانستان صفر – سری لانکا 3:( 13- 25، 18- 25 و 17- 25)

هند سه - تایپه دو :(25-22 ، 18-25، 25-18، 22-25 و 17-15)

شنبه نهم مهرماه:

کره جنوبی 2 – چین 3:( 21- 25، 25- 23، 25- 23، 23- 25 و 7 – 15)

ترکمنستان صفر – ایران 3: ( 13- 25، 17- 25 و 13- 25)

افغانستان صفر – ژاپن 3: (10- 25، 10- 25 و 13- 25)

ازبکستان صفر – چین تایپه 3: ( 15- 25، 19- 25 و 22- 25)

سری لانکا صفر – تایلند 3 : ( 17- 25، 15- 25 و 13- 25)

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از شش تا 14 مهرماه سال جاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و سه هزار نفری شهید آهندوست برگزار می شود.

با توجه به انصراف قطر، پاکستان و کویت از شرکت در این دوره از مسابقات، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین، کره جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین تایپه، استرالیا، ازبسکتان، ژاپن، تایلند، سریلانکا، هندوستان و افغانستان13 تیم شرکت کننده در این رقابتها را تشکیل می دهند که سه تیم برتر جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب می کند.

شهر ارومیه به عنوان مهد والیبال آسیا پیش از این طی سال 89 میزبان مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا و مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا در سال 90 بوده و هم اکنون به واسطه ایجاد زیرساختهای ورزشی و رفاهی لازم آماده میزبانی از شانزدهیمن دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی است.

