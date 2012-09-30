رضا همدانچی مدیرعامل خبرگزاری «آنا» وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر و درباره صدور مجوز خبرگزاری شدن این رسانه اینچنین گفت: من 6 ماه پیش یعنی 15 اسفند سال گذشته مسئولیت خود را در آنا برعهده گرفتم که از همان زمان برنامه‌ای یک ساله برای رسانه در نظر گرفتم.

وی ادامه داد: اولین برنامه من رسیدگی به سامانه گردش خبر و بهینه‌سازی سایت بود و برنامه دیگر هم پیگیری مجدانه پرونده سایت در وزارت ارشاد برای گرفتن مجوز خبرگزاری بود. وقتی من مسئولیتم را در آنا برعهده گرفتم سایت در وزارت ارشاد پرونده داشت ولی حتی به عنوان پایگاه خبری هم ثبت نشده بود.

مدیرعامل خبرگزاری آنا با اشاره به اینکه مجموعه دانشگاه آزاد با 400 واحد دانشگاهی ظرفیت بالایی برای اطلاع‌رسانی دارد، بیان کرد: ما در هر واحد دانشگاه آزاد یک دفتر نمایندگی داریم و فعالیت خبری 6 ماهه اخیرمان به گونه‌ای بوده است که توانستیم هیئت نظارت بر مطبوعات را قانع کنیم که «آنا» خبرگزاری باشد.

همدانچی افزود: ما در این فاصله سامانه پیامکی را راه‌اندازی کرده و سعی کردیم از افراد حرفه‌ای برای کار در آنا بهره ببریم. در این فاصله نقل خبرهای آنا در سایت‌ها و رسانه‌های مکتوب چند برابر شده و همه این عوامل در صدور مجوز خبرگزاری میسر بود.

این فعال مطبوعاتی درباره رتبه آنا در الکسا نیز توضیح داد: 6 ماه پیش رتبه آنا در الکسا 2850 بود و امروز به رتبه 640 رسیده است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر که از نظر قانونی هم تثبیت شده‌ایم، فعالیت خود را دوچندان می‌کنیم و از لحاظ حرفه‌ای به خبرگزاری‌های مطرح نزدیک‌تر شویم و پروژه بعدیمان هم این است که در الکسا رتبه خود را به زیر 100 برسانیم.