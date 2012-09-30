اقتصاد مقاومتی راهکار امروز مقابله بادشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی استاد حسینی شامگاه شنبه در دیدار با طلاب مدرسه علمیه امام جعفر صادق(ع) شاهرود در محل این حوزه، ضمن بیان این که هر زمانی راه مقابله خاص خود را می طلبد، خاطرنشان کرد: برای مقابله با دشمن راهی که امروز پیش روی ماست طبق فرمایش مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی است.

وی تاکید کرد: ابزارهایی که در این راه مورد نیاز تک تک آحاد ملت ایران است عبارتند از: ولایت مداری، اطاعت، حکمت، بصیرت، معنویت، زاد و توشه، تقوا و روحیه شهادت طلبی است.

انقلاب اسلامی نزدیک قله فتح و پیروزی

فرمانده سپاه استان سمنان با اشاره به این که انقلاب ما نزدیک قله فتح و پیروزی است، گفت: قسمت انتهایی راه همیشه سختی، فشار، خستگی و حتی گاهی نا امیدی دارد ولی ملت ما در اوج عزت و اقتدار است و آخرین قدم های رسیدن به قله فتح را پشت سر می گذارد.

استاد حسینی حادثه یازده سپتامبر و تهدید آمریکا در حمله به چند کشور از جمله ایران را یاد آور شد و افزود: عده ای نزد مقام معظم رهبری رفتند و ابراز ترس کردند و خواستند که ایشان مقابل آمریکا نباشند، ایشان فرمودند زمانی که هیچ چیز نداشتیم امام راحل گفتند آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند الان که ما پیشرفت های چشمگیر نظامی داشته ایم و در اوج قله افتخاریم نباید مایوس باشیم چرا که اکنون نیز آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

وی با بیان خاطره شهیدان منشی زاده از دیار دامغان تصریح کرد: شهدا گاهی مشکلات دنیایی ما را هم حل می کنند این گونه نیست که بگوییم دیگر در دنیا نیستند پس نمی توانند در امور دخل و تصرف داشته باشند.

فرمانده سپاه قائم(عج) سمنان با یاد آوری سخن امام(ره) که فرمودند، "دست عنایتی است که انقلاب را نگه داشته است" اظهار داشت: مملکت ما را شهدا نگه داشته اند هر جا مشکلی بوده و هست تنها با یک توسل به شهدا راه بازه شده، این ها همه از این مطلب مهم است که تداوم انقلاب ما با این شهدا تضمین شده است.

تهدیدات آمریکا علیه ما تبدیل به فرصت شد

استاد حسینی عنوان کرد: وضعیت فعلی ما یک جنگ تمام عیار است و ما دقیقا وسط جنگ هستیم. جنگ فرهنگی، اقتصادی و روانی، که دشمن با تمام قوا و نیرو آمده و ما هنوز نتوانسته ایم همه نیروها را بسیج کنیم.

فرمانده سپاه قائم (عج) تاکید کرد: اکنون تهدیدات آمریکا علیه ما تبدیل به فرصت های مفید و مناسبی برای ما شده است، آمریکا گوشه رینگ است و نمی داند چه می کند و تدبیر امور در دستان پر قدرت جمهوری اسلامی ایران است.

وی بیان داشت: در جنگ تحمیلی، ما بودیم و خدا، صدام بود و 36 کشور که مستقیم حمایتش می کردند و دنیا که غیر مستقیم پشتیبانش بود ولی از آنجایی که ما دین خدا را یاری می کردیم و گوش به فرمان ولی فقیه بودیم و وحدت و ایمان قوی داشتیم دشمن را از خود و خواسته هایش مایوس نمودیم.

حضور نوجوان 13 ساله تا پیرمرد 80 ساله در جبهه ها

استاد حسینی با اشاره به کاریکاتور روزنامه شرق که چفیه ها را روی چشم بسیجی ها بسته، خاطر نشان کرد: این کاریکاتور می خواهد القا کند رزمندگان ما بدون هیچ اراده ای و با چشمان بسته وارد جنگ شدند و خود را به کشتن دادند.

فرمانده سپاه قائم (عج) تصریح کرد: من 84 ماه و در بیش از 20 عملیات حضور داشتم اما هرگز ندیدم حتی یک نفر از روی نا آگاهی و با چشم بسته یا به زور به میدان جنگ آمده باشد، همه از نوجوان 13 ساله تا پیرمرد 80 ساله با عشق و ایمان می آمدند و برای هیچ کس اجباری در کار نبود.

تبعیت محض از ولایت فقیه مورد تاکید شهدا

وی همچنین ضمن اشاره به فحوای وصیت نامه شهدا اظهار داشت: در هیچ وصیت نامه ای نمی یابید که شهدا تاکید بر حمایت از ولی فقیه، حفظ ارزش های انقلاب، پایبندی به حجاب و یاری دین خدا سخنی به میان نیاورده باشد.

استاد حسینی عنوان کرد: در کدام جنگ نان و حلوا خیرات می کنند، جنگ شهید دارد، دست و پا و چشم دادن دارد مگر کسی می تواند با چشم بسته بدون آگاهی راهی میدانی شود که زنده بیرون آمدن از آن را نمی توان پیش بینی کرد.

فرمانده سپاه قائم (عج) استان سمنان با اشاره به این که زمان حضرت علی (ع) مردمی بودند که وقتی دعوت به جهاد می شدند بهانه سردی هوا را می آوردند و حضرت علی (ع) از این گله کرده و گفتند شما مرد نیستید، اظهار داشت: اما نداشتیم در دوران دفاع مقدس کسی که از ترس سرما یا هر چیز دیگری پا در میدان نبرد با دشمن نگذارد.

هدف استکبار، زمینگیر کردن انقلاب های منطقه و جهان است

وی بیان داشت: امروز بعد از هزار و 400 سال ما توفیق داریم حکومتی داشته باشیم که ارزش های اسلامی در آن حاکم است و همان طور که امام راحل فرمودند که حفظ نظام از اوجب واجبات است همه در تلاشیم این انقلاب را حفظ و صیانت نماییم.

استاد حسینی در خاتمه، انقلاب های شکل گرفته در جهان را محصول انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: دشمن می خواهد با ضربه زدن به انقلاب ما، انقلاب های شکل گرفته در منطقه و جهان را زمینگیر نماید ولی هرگز نخواهد توانست.