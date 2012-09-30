بی آبی گریبانگیر روستاییان زرامینی/ انتقال آب از نهاوند راهکار اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، روستای زرامین مردمی کم توقع و قانع دارد ولی باید درد دلشان را شنید، سخت است روزها و ماهها و سالهای متمادی را با بی آبی گذراند مخصوصا اگر گرما تاب تحمل پیرمردان و پیرزنان یا کودکان کم سن وسال را ربوده باشد.

برای شنیدن دردها و مشکلاتشان ساعتی به میان آنها رفتیم، خسته بودند و نا امید همه راههای و پیگیریها را رفته بودند اما نتیجه ای نگرفته بودند.

درخواست زیادی ندارند قید آب کشاورزی را زده اند و تنها به دنبال آب شرب هستند، فرقی نداشت پیر و جوان، کوچک و بزرگ، مرد و زن درمانده و نالان بودند و دیگر مانده بودند چه بگویند و چه بخواهند.

بعضی از مدیران نهاوند یادشان رفته کجا نشسته اند و قرار است چگونه خدمت کنند!

مردم باصفای روزهای جنگ و شهادت از بعضی مسئولین دلگیر و گلایه دارند و بر این باورند که مسئولان در حق آنها کوتاهی می کنند.

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صبر و شکیبایی این مردم را باید ستود چند سال است با مشکل بی آبی و کم آبی سازش کرده اند از حق خود گذشته اند ولی دیگر تاب تحمل شنیدن ناله های کودکان و فرزندان خردسال خود را ندارند.

جوانان دیروز هشت سال دفاع مقدس که در سرزمین جنگ با مشکلات و گرفتاری ها مقاوم شده اند، امروز از رنج کشیدن پدران و مادران پیر خود به خاطر کم آبی و بی آبی رنجیده خاطر شده اند.

با عده ای از آنها میان کوچه های روستای زرامین قدم می زنیم شیرهای آبی را میبینیم که چند ماه است در حسرت آب باز هستند.

از سال 1384 پیگیر موضوع آب زرامین هستیم اما به نتیجه نرسیده ایم

با بزرگترها هم صحبت می شویم می گویند از سال 1384 پیگیر موضوع آب زرامین هستیم اما به نتیجه نرسیده ایم.

یکی از اهالی این روستا می گوید: در این روستا بیش از 470 خانوار دارد که جمعیتی بیش از دو هزار نفر را تشکیل داده اند اما تاکنون چاره ای برای بی آبی ما نیندیشیده اند.

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می گویم نتیجه پیگیری و تلاش های شما در این سالها چه بوده است؟ از حفر چندین چاه نیمه عمیق سخن گفتند که تا عمق 121 متری زمین هم حفر شده ولی خبری از آب نبوده است کارشناسان و مهندسین در تحقیقات و آزمایشات خود در منطقه روستای زرامین اعلام کرده اند این منطقه از داشتن آبهای زیرزمینی و منابع آبی تهی است.

از انتقال آب روستاهای همجوار هم ناامید شده اند چون به علت وجود معارض و مالک زمین ها اجازه عبور لوله های آب داده نمی شود.

تنها راه حل مشکل، انتقال آب از شهر نهاوند به زرامین است

خود مردم روستای زرامین بر این باورند که تنها راه حل مشکل انتقال آب از شهر نهاوند به زرامین است می گویند نهاوند صد هزار نفر جمعیت دارد حالا بشود 102 هزار نفر.

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در حال حاضر توسط چند تانکر آبرسانی به روستای زرامین انجام می شود ولی این آبرسانی جوابگوی یک سوم نیازهای مردم است و آب در زرامین جیره بندی و نوبتی است و مشکل همچنان باقی است.

در یک ماه گذشته اقداماتی توسط فرماندار سابق نهاوند انجام شده و مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند در چندین نوبت در تهران و استان پیگیر حل امور آب زرامین بوده است و چندین جلسه با بزرگان و شورای روستای زرامین در دفتر مهدی سنایی برگزار شده است.

نماینده نهاوند نیز در این خصوص اظهار داشت: با وزیر نیرو در این مورد صحبت کرده ایم و دستور پیگیری و حل مشکل را داده اند و قرار است کمیته ای با حضور نماینده وزیر نیرو و مسئولان استان و شهرستان تشکیل و نسبت به حل این مشکل اقداماتی انجام شود.

به هر صورت امیدواریم با کمک و یاری مسئولان هر چه زودتر مشکل آب مردم روستای زرامین حل شود.