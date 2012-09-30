وزیر راه و شهرسازی به ایلام سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی طی این هفته برای افتتاح چند طرح مسکن مهر و کلنگ زنی یک پروژه فرودگاهی به استان سفر می کند.

در حال حاضر طرح مسکن مهر استان ایلام در تمام نقاط استان در حال ساخت است که تعدادی از آنها در شهر ایلام افتتاح شده و در روزهای آینده تعدادی دیگر توسط وزیر مسکن افتتاح خواهد شد.

هم اکنون بیش از 14 هزار واحد مسکن مهر در استان ایلام در حال ساخت است.

چندی پیش استاندار ایلام اعلام کرد: مهرماه سال جاری یک هزار و 242 واحد مسکن مهر به متقاضیان در استان واگذار می شود.

وی ادامه داد: قرار است در مهرماه سال جاری با حضور مقام های کشوری،‌ 184 واحد مسکن مهر کارگران شهر ایلام از مجموع این واحدها به صورت نمادین به متقاضیان واگذار شود.