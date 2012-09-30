یک نظامی ناتو و یک شهروند افغان به دست نیروهای افغانی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ناتو صبح امروز یکشنبه اعلام کرد که در حمله ای دیگر توسط نیروهای امنیتی افغانستان در شرق این کشور، یک نظامی خارجی به همراه یک شهروند افغان کشته شدند.

این حمله درست پس از آنکه آمریکا اعلام کرد همکاری های نظامی این کشور با افغانستان به حالت عادی بازگشته انجام گرفت.

در هفته های گذشته و پس از افزایش حملات نیروهای امنیتی افغاستان به نظامیان ناتو، آمریکا فعالیت های مشترک نظامی خود با افغانستان را کاهش داده و حتی رزمایش مشترک میان این دو کشور نیز به تعویق افتاده بود.