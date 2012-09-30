  1. بین الملل
۹ مهر ۱۳۹۱، ۹:۰۷

رویترز گزارش داد:

یک نظامی ناتو و یک شهروند افغان به دست نیروهای افغانی کشته شدند

یک نظامی ناتو و یک شهروند افغان به دست نیروهای افغانی کشته شدند

نیروهای امنیتی افغانستان بار دیگر به سمت نظامیان ناتو مستقر در این کشور آتش گشودند که در نتیجه آن یک نظامی خارجی و یک شهروند افغانی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ناتو صبح امروز یکشنبه اعلام کرد که در حمله ای دیگر توسط نیروهای امنیتی افغانستان در شرق این کشور، یک نظامی خارجی به همراه یک شهروند افغان کشته شدند.

این حمله درست پس از آنکه آمریکا اعلام کرد همکاری های نظامی این کشور با افغانستان به حالت عادی بازگشته انجام گرفت.

در هفته های گذشته و پس از افزایش حملات نیروهای امنیتی افغاستان به نظامیان ناتو، آمریکا فعالیت های مشترک نظامی خود با افغانستان را کاهش داده و حتی رزمایش مشترک میان این دو کشور نیز به تعویق افتاده بود.

کد مطلب 1708265

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